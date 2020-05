Se zice că nu iese fum fără foc, dar până când nu se confirmă oficial, rămâne la stadiul de zvon. Fix asta spune și Anda Adam atunci când este întrebată despre divorțul de Sorin Andrei Nicolescu, bărbatul care i-a devenit soț acum 5 ani, pe 7 iunie, și cu care are o minune de fetiță, pe nume Evelin, născută pe 30 noiembrie 2015. Ceva se întâmplă însă în familia artistei, notează click.ro.

Invitată zilele trecute în platoul emisiunii „Vorbește lumea”, de la PRO TV, Anda Adam a ținut să clarifice zvonurile care au apărut în ultima vreme și care au legătură cu o posibilă ruptură între ea și Sorin Andrei Nicolescu. „Întotdeauna am fost un om care și-a asumat lucruri și care nu s-a ascuns. Atunci când eu o să pun pe rețelele mele sociale că am făcut asta (n.r. că a divorțat), atunci chiar am făcut-o. Deci, eu când voi pune pe rețelele mele sociale <<Noi din momentul ăsta am luat decizia că e mai bine așa și divorțăm>>, atunci să credeți”, a punctat solista, conform sursei citate.

