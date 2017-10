Întrucât au rămas mai puţin de două luni până la Sărbătorile de Crăciun şi Revelion, planurile de vacanţă pentru această perioadă sunt în toi. Vestea proastă este că multe din ofertele puse la dispoziţie de agenţiile de turism sau unităţile de cazare sunt deja epuizate.

De exemplu, dacă ne dorim o vacanţă de Crăciun sau Revelion în apropiere de casă, avem la dispoziţie întreagă zonă a Bucovinei. Aici însă, e bine de ştiut că multe din unităţile de cazare sunt deja rezervate în totalitate. Turiştii pot alege petrecerea Crăciunului într-o zonă pitorească cum este Voroneţ, iar preţurile pentru un pachet complet de Crăciun de 4 nopţi, la o pensiune de 3* pornesc de la aprox. 1600 lei/persoană şi ajung până la 2100-2200 lei/persoană pentru o pensiune de 4*. Un astfel de pachet cuprinde în general: 4 nopţi de cazare, masă în regim demipensiune (cu mic dejun şi cină cu preparate tradiţionale) sau chiar pensiune completă (trei mese pe zi), gustări şi băuturi alcoolice şi non-alcoolice între mese (ţuică, vin fiert etc.), program artistic de colinde şi urători, plimbări cu sania sau acces la centrele SPA (pentru unităţile de cazare ce deţin astfel de facilităţi). Tarifele nu diferă foarte mult, dacă ne raportăm la alte destinaţii precum Vama, Moldoviţa sau Suceviţa.

Este bine de amintit faptul că pentru o vacanţă de Revelion în Bucovina, turiştii trebuie să scoată din buzunar sume mai mari, întrucât pentru o pensiune de 4 stele, preţurile pentru pachetele de Revelion pornesc de la 2100-2200 lei/persoană şi variază până la 3000 lei de persoană, în funcţie de facilităţile puse la dispoziţie de către unitatea de cazare, dar şi de numărul de nopţi petrecute la destinaţie. În general, pachetele pensiunilor din Bucovina includ 3-4 nopţi de cazare, cu demipensiune sau pensiune completă, gustări între mese, pachet de băuturi alcoolice şi non-alcoolice, cină festivă de Revelion cu program artistic, plimbări cu sania, vizite la mănăstirile din zonă sau chiar acces la servicii SPA.

Întrucât în opinia multor suceveni aceste tarife sunt destul de ridicate, aceştia aleg să-şi petreacă Revelionul în străinătate. Şi aici oferta este destul de diversificată, iar vestea bună este că locurile nu sunt încă epuizate.

De exemplu, există turişti care aleg să-şi petreacă Revelionul într-o zonă mai inedită pentru această perioadă a anului: zona de litoral a Bulgariei. Pentru cei care nu ştiu încă, vecinii de la sud de Dunăre organizează petreceri pe cinste de Revelion, cu programe artistice diverse în limba română, preparate tradiţionale şi servicii SPA de excepţie. Un turist care alege să-şi petreacă vacanţa în Nisipurile de Aur la un hotel de 4* trebuie să plătească doar 200 euro/persoană pentru un pachet ce include 3 nopţi de cazare în cameră dublă, masă în regim All Inclusive (cu o gamă diversificată de băuturi alcoolice şi non-alcoolice şi preparate alese), cină festivă de Revelion cu program artistic (muzică live, animaţie, show DJ), acces nelimitat la centrul SPA (piscină interioară şi, după caz, chiar saună şi jacuzzi).

O alternativă poate mai atractivă este petrecerea Revelionului la băi termale, în Ungaria. Pensiunile şi hotelurile din Debrecen, Gyula, Szeget sau Hajdúszoboszló sunt pregătite cu pachete speciale ce conţin 3-4 nopţi de cazare în regim demipensiune sau chiar pensiune completă plus acces nelimitat la centrul SPA public sau privat, cu ape termale, jacuzzi, saună. Pentru un astfel de pachet, turiştii trebuie să plătească de la 200-250 euro/persoană pentru un hotel/pensiune de 3 stele şi de la 300-350 euro/persoană pentru un hotel/pensiune de 4 stele.

Nu trebuie să uităm nici petrecerile de excepţie organizate de hotelierii turci. Astfel, partenerii din Antalya ai agenției Campion Tour Suceava , pun la bătaie pachete de neegalat. De exemplu, un turist trebuie să plătească aprox. 500-550 euro/persoană pentru un pachet de Revelion ce cuprinde: bilet de avion, zbor direct în regim charter pe ruta Bucureşti – Antalya – Bucureşti, cu toate taxele de aeroport incluse, 5 nopţi de cazare la un hotel de 5 stele în regim All Inclusive sau chiar Ultra All Inclusive, petrecere de Revelion cu cină festivă, program artistic, focuri de artificii, programe de animaţie pentru adulţi şi copii, acces la centrele SPA. De asemenea, un astfel de pachet include inclusiv transferul de la aeroportul din Antalya până la hotel şi retur, dar şi asigurarea medicală. Prin urmare, turiştii nu trebuie să-şi facă griji întrucât nu vor avea niciun cost suplimentar la destinaţie.

Conducerea Campion Tour a precizat că în baza cifrelor înregistrate până în acest moment de această agenție se pote spune că sucevenii nu au ezitat să profite de oportunităţile aduse de lansarea curselor aeriene low-cost de pe Aeroportul Ştefan cel Mare din Suceava. În acest sens trebuie spus că au existat numeroase cereri de vacanţă pentru perioada Crăciunului sau Revelionului în destinaţii precum Milano, Roma, Veneţia, Torino sau chiar Londra. Astfel, ca exemplu poate fi dat un pachet de Crăciun de 5 nopţi cu mic dejun, la un hotel de 3 stele din centrul Romei, cu zbor direct dus-întors din Suceava şi transfer la sol, pentru care turiştii au plătit doar 230 euro/persoană. O destinaţie la fel de solicitată a fost Veneţia, unde am reuşit să concepem pachete de Revelion de 3 nopţi de cazare la hotel 3 sau 4 stele, cu mic dejun inclus, zbor din Suceava dus-întors, cu preţuri începând de la 180 euro/persoană, în funcţie de hotelul ales. Trebuie menţionat că numărul pachetelor turistice disponibile la aceste tarife este limitat, iar preţurile mai pot varia în funcţie de disponibilitatea locurilor la avion şi la unitatea de cazare.