Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat astăzi lista cu adăposturile de protecție civilă unde populația se poate adăposti în caz de război sau calamități. Județul Suceava figurează cu doar 63 de adăposturi din care 48 se află în municipiul Suceava în subsolurile unor blocuri sau la unele instituții și agenți economici. În municipiul Fălticeni sunt 4 adăposturi, la Siret-6, Gura Humorului-3 iar la Rădăuți 2 adăposturi. Nu se știe însă câte din aceste adăposturi sunt și funcționale. Iată lista cu adăposturile din județul Suceava:

Nr. crt. Județ Localitate Adresa adăpostului (nume strada, nr.) Latitudine Longitudine 2769 SV Suceava Str. Baladei, nr. 1, bl. 12, sc. B 47.672056 26.276528 2770 SV Suceava Str. Baladei, nr. 2, bl. 25, sc. C 47.671889 26.276889 2771 SV Suceava Str. Baladei, nr. 4, bl. 16, sc. B 47.672111 26.276583 2772 SV Suceava Str. Călimani, nr. 2, bl. 26, sc. A 47.671980 26.276830 2773 SV Suceava Str. Calea Burdujeni, nr. 1, bl. 21, sc. C 47.673722 26.277444 2774 SV Suceava Str. Celulozei, nr. 1, bl. 25, sc. F 47.672583 26.277889 2775 SV Suceava Str. Celulozei, nr. 1, bl. 25, sc. H 47.672028 26.277290 2776 SV Suceava Str. Celulozei, nr. 2, bl. 24, sc. E 47.672840 26.278110 2777 SV Suceava Str. Celulozei, nr. 3, bl. 16, sc. E 47.672500 26.277500 2778 SV Suceava Str. Celulozei, nr.7, bl.14, sc.A 47.673167 26.275194 2779 SV Suceava Str. Mircea Damaschin, nr. 12, bl. 5, sc. A 47.672889 26.274278 2780 SV Suceava Str. Mircea Damaschin, nr. 12, bl. 5, sc. C 47.673333 26.274917 2781 SV Suceava Str. Rarău, nr. 1, bl. 13, sc. F 47.673611 26.275180 2782 SV Suceava Str. Tineretului, nr. 2, bl. 33, sc. B 47.671222 26.279472 2783 SV Suceava Str. Tineretului, nr. 4, bl. 36, sc. C 47.670583 26.280167 2784 SV Suceava Str. Putna, nr. 10, bl. B 01, sc. A 47.674722 26.266667 2785 SV Suceava Str. Putna, nr. 10, bl. B 01, sc. B 47.674722 26.266667 2786 SV Suceava Str. Putna, nr. 14, bl. A 01, sc. A 47.674222 26.266361 2787 SV Suceava Str. Putna, nr. 14, bl. A 01, sc. B 47.674222 26.266361 2788 SV Suceava Str. Putna, nr. 8, bl. A 05, sc. A 47.673944 26.266056 2789 SV Suceava Str. Putna, nr. 8, bl. A 05, sc. B 47.673944 26.266056 2790 SV Suceava Str. Grigore Ureche, nr. 21, bl. 72, sc. A 47.650000 26.248889 2791 SV Suceava Str. Stejarului, nr. 14, bl. 59, sc. B 47.650389 26.246583 2792 SV Suceava Str. Stejarului, nr. 8, bl. 68, sc. A 47.650222 26.246833 2793 SV Suceava Str. Vişinilor, nr.3, bl.59, sc.A 47.650500 26.245833 2794 SV Suceava Str. Zamca, nr. 25, bl. 63, sc. A 47.650833 26.246090 2795 SV Suceava Aleea Venus, nr. 1, bl. E 111, sc. A 47.644361 26.242167 2796 SV Suceava Aleea Venus, nr. 1, bl. E 111, sc. E 47.643667 26.241500 2797 SV Suceava Bld. George Enescu, bl. E 66, sc. A 47.645889 26.241389 2798 SV Suceava Aleea Lalelelor, nr. 15, bl. 105, sc. A 47.642861 26.237528 2799 SV Suceava Aleea Lalelelor, nr. 15, bl. 105, sc. B 47.643278 26.237060 2800 SV Suceava Aleea Lalelelor, nr. 15, bl. 105, sc. C 47.643333 26.237000 2801 SV Suceava Str. Lazăr Vicol, nr. 11, bl. E 35, sc. A 47.642333 26.238639 2802 SV Suceava Str. Lazăr Vicol, nr. 4, bl. 56, sc. A 47.641889 26.238917 2803 SV Suceava Str. Lazăr Vicol, nr. 4, bl. 56, sc. B 47.641861 26.238389 2804 SV Suceava Str. Lazăr Vicol, nr. 4, bl. 56, sc. C 47.641556 26.238056 2805 SV Suceava Str. Lazăr Vicol, nr. 4, bl. 56, sc. D 47.641417 26.237889 2806 SV Suceava Str. Lazăr Vicol, nr. 4, bl. 56, sc. E 47.641167 26.237722 2807 SV Fălticeni Str. Izvor, f.n., bl. 3 A 47.458722 26.307750 2808 SV Fălticeni Str. 2 Grăniceri, nr. 31, bl. 51, sc. A 47.454210 26.298010 2809 SV Fălticeni Str. 2 Grăniceri, nr. 31, bl. 51, sc. B 47.454240 26.298060 2810 SV Fălticeni Str. 2 Grăniceri, nr. 31, bl. 51, sc. C 47.454250 26.298030 2811 SV Rădăuţi Str. Bogdan Vodă, nr. 6 47.842528 25.918050 2812 SV Rădăuţi Str. Piaţa Unirii, nr. 74 47.844667 25.916306 2813 SV Gura Humorului Str. Crişan, bl. 30, sc. B 47.554361 25.894194 2814 SV Gura Humorului Str. 1 mai, Sala Polivalentă 47.552090 25.895290 2815 SV Gura Humorului Bld. Bucovina, nr. 41 47.553417 25.899639 2816 SV Siret Str. Simion Florea Marian, nr. 2 47.950333 26.068222 2817 SV Siret Str. Margareta Muşat, nr. 1 A, bl. 1 A, sc. A 47.950917 26.064960 2818 SV Siret Str. Margareta Muşat, nr. 1 B, bl. 1 B, sc. B 47.951000 26.064830 2819 SV Siret Str. Petru Muşat, nr. 26 47.948167 26.060194 2820 SV Siret Str. Carpaţi, nr. 9 47.949820 26.058990 2821 SV Siret Str. 28 Noiembrie, nr. 3 47.951361 26.066667 2822 SV Suceava Bld. Sofia Vicoveanca, nr. 1(S.C. Primagra S.R.L. Suceava) 47.633278 26.229833 2823 SV Suceava Str. Scurtă, nr. 6 (Cămin 4 –Universitatea „Ştefan cel Mare”) 47.640917 26.241610 2824 SV Suceava Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 21(Centrul de dializă Fresenius Nephrocare) 47.638310 26.238900 2825 SV Suceava Str. Energeticianului, nr. 1(S.C. Termica S.A. Suceava) 47.651806 26.296300 2826 SV Suceava Str. Universităţii, nr. 52(CEC Bank Suceava) 47.645350 26.243680 2827 SV Suceava Str. Tineretului, f.n. (bloc de locuinţe,S.C. Loyal Impex S.R.L. Suceava) 47.670306 26.280861 2828 SV Suceava Str. Castanilor, nr. 2 (locuinţe colective,SC General Construct SRL) 47.636528 26.234222 2829 SV Suceava Str. Mihai Viteazul, nr. 13 (locuinţe colective – SC General Construct SRL) 47.643680 26.255570 2830 SV Suceava Str. Narciselor, nr. 29 (locuinţe colective – SC General Construct SRL) 47.648600 26.244830 2831 SV Suceava Str. Ilie Ilaşcu, bl. D2, sc. A (locuinţe colective – SC General Construct SRL) 47.654417 26.246028 2832 SV Suceava Str. Ilie Ilaşcu, bl. D4, sc. A (locuinţe colective – SC General Construct SRL) 47.654301 26.245935