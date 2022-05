Cele mai căutate funcții – atât ca joburi, cât și ca recenzii – pe platforma Undelucram.ro sunt cele din IT, retail, BPO&servicii, din domeniul bancar și din zona de recrutare, arată datele Undelucram.ro, cea mai mare comunitate online a angajaților din România.

Cele mai căutate funcții – atât ca joburi, cât și ca recenzii – pe platforma Undelucram.ro sunt cele din IT, retail, BPO&servicii, din domeniul bancar și din zona de recrutare, arată datele Undelucram.ro, cea mai mare comunitate online a angajaților din România.

Astfel, cele mai căutate funcții pe platformă și salariile medii obținute sunt:

1. Software developer: 7.400 lei (IT) 2. Lucrător comercial: 2.400 lei (Retail) 3. Call Center / Suport specialist: 2.800 lei (BPO&Servicii) 4. Specialist credite: 5.000 lei (Banking) 5. HR Specialist: 4.900 lei (Recrutare/Resurse umane)

Specialiștii din HR pot afla mai multe detalii despre salarii și cu ajutorul noului serviciu lansat de Undelucram.ro – Salary Report.

Acesta este un material prin care specialiștii în HR pot avea acces la informațiile despre salariile din piață pentru job-uri specifice. Cu ajutorul celor peste 400.000 de salarii colectate de la utilizatorii Undelucram.ro din ultimele maxim 12 luni și a algoritmului de Artificial Intelligence sunt extrași metrici actualizați și preciși precum media de salarii, mediană salarii, quartile și alți metrici.

“Când am lansat Undelucram.ro am pornit cu gândul de a-i susține pe angajați să ia decizii despre un anumit loc de muncă prin oferirea unor informații pe care adesea nu le află la interviul de angajare. Astfel, transparentizând modul în care funcționează companiile am devenit un instrument foarte util și pentru angajatori, în special pentru experții în resurse umane. Salary Report oferă date din ultimul an despre 400.000 de salarii, însă acest document este rezultatul celor 11 ani de la lansarea Undelucram.ro”, afirmă Costin Tudor, fondator și CEO Undelucram.ro

40% dintre experții în HR consideră că firmele pe care le reprezintă vor mări salariile cu 5-10% anul acesta

Aproximativ 40% dintre specialiștii în HR spun că firmele pe care le reprezintă au în plan să mărească salariul angajaților până la finalul anului cu aproximativ 5-10%, iar 32% au afirmat că vor să crească salariul cu 10-15%, potrivit unui sondaj realizat de Undelucram.ro în luna aprilie a acestui an.

În jur de 15% dintre recruiteri au spus că angajatorul va mări salariul cu maximum 5% în acest an. Sunt și angajați mai norocoși pentru care firma va crește salariul cu 15-25% (în jur de 5% dintre angajatori), iar 3,5% dintre respondenți mizează pe o majorare de peste 25%.

Aproximativ 5% dintre specialiștii în HR au declarat că firma pe care o reprezintă nu va mări salariul în acest an.

Pentru acest sondaj au răspuns 819 experți în recrutare din domeniile IT&C, bănci&servicii financiare, retail, BPO&servicii, transport&logistică, producție industrială, automotive, educație, farma, HoReCa, construcții&imobiliare, sănătate.

Beneficiile cel mai des oferite de companii

Beneficiile cel mai des oferite sunt: bonurile de masă (58%), bonusuri și prime de performanță (35%), program de lucru flexibil sau lucru de acasă (34%), programe de training și acoperire costuri certificări profesionale (22%), abonament medical (11%), diferite activități de wellbeing – masaj, psihoterapie, cursuri pentru diferite hobby-uri (11%), asigurare medicală (10%), abonament la resursele unei biblioteci online sau offline (8%), decontare transport sau asigurare transport (8%), mai multe zile de concediu (6%), prime de vacanță (5%), pensie facultativă (4%).