O platformă de joburi bazată pe cea mai mare comunitate online pentru angajați

Target: creșterea comunității la peste 1.7 milioane de utilizatori în 2022

Investiții în algoritmul de machine learning al platformei și user experience

Extindere în șase țări noi în regiunea arabă

Undelucram.ro, cea mai mare comunitate online din România dedicată angajatorilor, se va concentra în 2022 pe creșterea serviciului de recrutare și a bazei de CV-uri datorită comportamentului pe care l-a observat la cei peste 750.000 de utilizatori, aceștia dorindu-și să aplice la locuri de muncă în același loc în care se informează despre ele. Compania vizează ca anul viitor să aibă în platformă peste 1,7 milioane de membri.

Undelucram.ro este un business lansat în 2011 de către Costin Tudor, platforma devenind între timp cea mare mare și mai complexă comunitate online din România dedicată angajatorilor, cu peste 750.000 de utilizatori. De asemenea, începând cu 2019, compania s-a extins regional în Grecia, Ungaria, Cehia, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și Polonia.

CV-uri depuse la angajatorul dorit chiar și când nu are poziții deschise

“Am observat că utilizatorii noștri vor să știe cât mai mult despre angajatori (mediu de lucru, oportunități de carieră, salarii și beneficii) și, totodată, vor ca aceștia să se implice, să răspundă recenziilor sau întrebărilor candidaților de la interviuri. Pe de altă parte, își doresc să petreacă cât mai puțin timp și în cât mai puține medii online, vor să aplice la joburi în același loc în care se informează despre ele. Ne dorim să oferim candidaților un serviciu complet și tocmai de aceea punem tot mai mult accentul și pe serviciul nostru de căutare de joburi. Startul acestei repoziționări este România, dar vom face acest pas în fiecare țară în care suntem prezenți pe măsură ce cresc și celelalte platforme locale”, a declarat Costin Tudor, CEO și fondator al Undelucram.ro.

Printre noutățile Undelucram.ro se regăsește și un concept nou pe piața din România, care oferă candidaților posibilitatea de a aplica la companiile de interes pentru ei chiar și când acestea nu au încă pozițiile potrivite deschise.

2022: Investiții în machine learning, user experience și extindere în șase țări noi

“Un avantaj care susține această direcție este faptul că avem foarte multe date despre utilizatori (candidați, angajați, angajatori), iar algoritmul platformei aduce în față informații de interes pentru fiecare dintre părți. Este un algoritm care se bazează pe machine learning și procesează în timp real datele pe care le avem. De aceea, în 2022 vom investi foarte mult în acest algoritm, dar și în experiența utilizatorului. Pentru anul viitor vizăm dezvoltarea platformelor în toate țările în care suntem prezenți, în privința numărului de utilizatori, recenzii, joburi listate, aplicanți la joburi și la companii. De asemenea, vrem să ne extindem și în șase țări noi din regiunea arabă”, adaugă Costin Tudor.

Managementul Undelucram.ro consideră că principalul diferențiator al Undelucram.ro față de alte platforme de joburi este cantitatea foarte mare de informații care a fost creată cu ajutorul membrilor comunității.

“Utilizatorii se pot informa, pot găsi recenzii de la angajați și candidați, pot găsi intervale salariale și informații despre extra-beneficii, au la dispoziție un comparator de salarii (Salariometru) prin care își pot raporta salariul cu alți angajați de pe aceeași poziție, au acces la comunitatea colaborativă Cumlucram. Iar angajatorii vor primi candidați informați, așadar mai relevanți si cu o potențială rată de retenție mult mai mare”, explică Costin Tudor.

Target: Un milion de CV-uri în baza de date în 2022

În present, Undelucram are înregistrate peste 300.000 de CV-uri și targetează ca anul viitor să aibă un milion de CV-uri în baza de date, oferind astfel comunității și posibilitatea să aplice la joburile sau companiile listate pe platformă.

Cele mai multe CV-uri ale platformei sunt pentru domeniile IT&C, BPO&servicii, bancar, retail, producție industrială și producție de bunuri de larg consum.

Utilizatorii Undelucram.ro sunt în general persoane între 24-35 de ani, white collars și blue collars, utilizatori care doresc să se informeze înainte de a lua o decizie. De asemenea, aproximativ 11% sunt utilizatori studenți.