Intr-o lume din ce in ce mai violenta, in care Natiunile Mari ale globului fac zilnic miscari una impotriva celelilalte, ca pe o tabla de sah, mutand trupe militare in zone de conflict sau provocand razboaie si orori de ordin mondial, UNICEF gaseste o modalitate unica, spintecatoare de a scoate in evidenta crimele razboiului si problemele la nivelul mortii a milioane de persoane nevinovate.

Unicef ​​a aranjat duminica, 8 septembrie, 3.758 ghiozdane albastre in randuri care amintesc de pietrele funerare ale unui cimitir, la sediul U.N., din New York, pentru a reprezenta numarul de copii raportati ca au fost ucisi in zonele de conflict din intreaga lume anul trecut.

Un raport U.N. privind copiii si conflictele armate a verificat si a confirmat ca peste 12.000 de copii au fost fie ucisi, fie raniti in zonele de conflict anul trecut la nivel global. Cu toate acestea, cifra este probabil sa fie si mai mare. Unicef ​​spune ca toti acesti copii platesc intotdeauna cel mai greu pret din razboaie, fara a purta nici macar o vina.

Instalarea ghiozdanelor a fost dispusa conform unui plan, campania durand pana pe 12 septembrie. Gentutele vor fi apoi donate copiilor nevoiasi din tari si teritorii afectate de razboaie in intreaga lume.

„Ghiozdanele UNICEF au fost intotdeauna un simbol al sperantei si al posibilitatii unei copilarii fara traume”, a spus directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore. „In doar doua saptamani, liderii mondiali care se aduna la Adunarea Generala a ONU vor sarbatori 30 de ani de la Conventia privind drepturile copilului. Aceasta campanie umanitara ar trebui sa le aminteasca de miza.”

In conflictele aflate in desfasurare in Afganistan, Republica Centrafricana, Somalia, Sudanul de Sud, Siria, Yemen si multe alte state din zona, copiii platesc cel mai greu pret al razboiului. Utilizarea continua, pe scara larga, a armelor explozive, cum ar fi atacurile aeriene, minele terestre, mortarele, dispozitivele explozive improvizate, atacurile cu rachete, munitii de razboi, bombardarea si activitatile artileriei provoaca marea majoritate a victimelor in randul copiilor in zonele masacrate de conflictul armat dintre natiuni.

„Deoarece multi copii se intorc la scoala saptamana aceasta, atragem atentia asupra miilor de copii ucisi in zonele de conflict si a caror pierdere tragica va fi resimtita pentru totdeauna in casele lor, salile de clasa si comunitatile din intreaga lume”, a spus Fore. „Castigurile remarcabile obtinute pentru copii in ultimii 30 de ani arata clar ce putem face daca valorificam vointa politica de a pune copiii pe primul loc.”, mai declara reprezentantii UNICEF, dorind sa atraga atentia autoritatilor asupra acestor evenimente.