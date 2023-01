UniCredit Bank a emis si vandut catre 10 obligatari, persoane juridice, un numar de 977 obligatiuni corporative, negarantate, de rang senior, cu o valoare nominala de 500.000 lei si cu scadenta la 21 decembrie 2027. Rata dobanzii este fixa, de 9,07% p.a. Intermedierea ofertei a fost realizata de catre Alpha Bank.

„Continuand angajamentul nostru de a contribui la dezvoltarea pietei locale de capital, revenim la Bursa de Valori Bucuresti cu o a treia emisiune de obligatiuni, iar succesul de care ne-am bucurat si de aceasta data dovedeste increderea pe care investitorii nostri o au in UniCredit Bank S.A. Aceasta emisiune contribuie la strategia noastra de a ne sustine clientii si in contextul economic curent, prin cresterea accesului la credite, si in special creditele ipotecare verzi si creditele adresate sectoarelor de activitate care sunt afectate de consecintele economice ale situatiei geopolitice” a declarat Rasvan Radu, CEO UniCredit Bank.

„Piata de capital locala a demonstrat in 2022, anul provocarilor, rezilienta si capacitate de adaptare in cele mai incerte momente, un an in care au fost listate numeroase emisiuni de obligatiuni corporative, verzi si sustenabile emise de institutii bancare. Ne dorim ca si in 2023 sa vedem acest trend, iar faptul ca anul a inceput la Bursa de Valori Bucuresti cu listarea emisiunii de obligatiuni corporative UniCredit Bank, banca cu traditie pe piata de capital locala, arata faptul ca reprezentam pentru sistemul bancar un partener pe termen lung” a declarat Radu Hanga, Presedinte Bursa de Valori Bucuresti.

„Dezvoltam constant piata de capital locala, iar listarea primei emisiuni de obligatiuni corporative din luna ianuarie a acestui an, reafirma increderea institutiilor financiare in instrumentele puse la dispozitie de bursa. La 10 ani de la listarea primei emisiuni de obligatiuni, UniCredit Bank alege si de data aceasta sa foloseasca mecanismele de finantare disponibile la bursa pentru implementarea strategiilor de dezvoltare. Suntem incantati de faptul ca UniCredit Bank a revenit cu noi obligatiuni corporative inainte ca cea emisa in 2017 sa ajunga la maturitate si ca ramane astfel prezenta in calitate de emitent al Bursei de Valori Bucuresti pe piata de capital din Romania” a declarat Adrian Tanase, CEO Bursa de Valori Bucuresti.

Emisiunea de obligatiuni a fost realizata prin intermediul Alpha Bank Romania, membra a Alpha Bank Group.

“Emisiunea de obligatiuni UniCredit arata inca o data complementaritatea dintre piata bancara si piata de capital la nivel local, facilitand integrarea sistemului financiar romanesc in cel european si cresterea eficientei acestuia, iar noi la Alpha Bank ne bucuram sa facem parte din aceasta transformare ” a declarat Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investitii si Piete de Capital din cadrul Alpha Bank Romania.

Emisiunea de obligatiuni care a intrat astazi la tranzactionare este a 3-a listata de UniCredit Bank S.A. la Bursa de Valori Bucuresti. Prima emisiune de obligatiuni emisa sub simbolul bursier UCT18 in anul 2013 a ajuns la maturitate. A doua emisiune de obligatiuni a intrat la tranzactionare in 2017 cu 3 scadente diferite, la 3, 5 si 7 ani, sub simbolurile bursiere UCB20, UCB22, respectiv UCB24, cea din urma ajungand la maturitate pe 17 iulie 2024. Valoarea obligatiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzactionare ajunge astazi la 672 milioane de lei.

Mai multe informatii despre obligatiunile UniCredit Bank sunt disponibile aici.