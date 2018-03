Începe un imn solemn. Un sunet ca de tobă, ușor și pulsatil, anunță un orizont întunecat. În valuri, stări suprapuse înghit totul. Din întuneric, Mortiis apare la Xtreme zone. R:EVOL:UTION se transformă în diverse nuanțe monocrome.

Håvard Ellefsen este unul dintre pionierii dark ambient și dungeon synth-ului norvegian, încă din anii ’90. Pornit inițial ca un proiect solo, al lui Håvard, Mortiis a devenit o formație care-i includea la un moment dat și pe Levi Gawron (la chitare, compoziție, mixing și bass) și Tim Van Horn (la tobe). Håvard a devenit o față ușor de recunoscut a goth-ului, datorită machiajului bizar de elf, pe care l-a folosit încă de la începuturile proiectului.

Despre noul său turneu cu Ånden Som Gjorde Opprør, al treilea album de studio, Mortiis a declarat:

„Nu vreau doar să concertez albumul așa cum l-am conceput în 1994, dar aș vrea să-l dezgrop din 1994 și să-l trag cu mine în lumina lumii actuale, păstrând atmosfera sunetului original.”

Renunțând la heavy metal, Håvard s-a dedicat pentru a compune soundtrack-uri ciudate și melancolice. A scos pe cont propriu o casetă, după care Malicious Records, o casă de discuri nemțească, i-a scos primul LP. Pe măsură ce timpul trecea, cunoscuta companie elvețiană Cold Meat Industry l-a „răpit”, pentru a-i propulsa cariera.

Mortiis a scos și la propria casă de discuri, Dark Dungeon Music. Acolo au apărut numeroase proiecte secundare ale sale, precum Vond, Fata Morgana și Cîntecele Diavolui. În 1999, a părăsit subit Cold Meat Industry și a semnat un contract cu label-ul britanic Earache, care i-a scos “The Stargate”.__

Mortiis va fi prezent la R:EVOL:UTION Festival, eveniment ce are loc între 31 mai și 2 iunie la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, alături de 1000mods, Armageddon, Avven, Bombarder, Dishumanity, Dordeduh, Downstroy, Fast as We Go Far, Groteska, Hill, Nemesis, Satori Junk, Sputnik, The Hellfreaks, The Moon and the Nightspirit, Transceatla, Trash Union, Umbra, Wolfram, Words that Burn și mulți alții. Bilete pe trei zile sunt disponibile la 169 de lei sau la 189 de lei, cu camping inclus.

Acestea se găsesc pe eventim.ro și iabilet.ro.