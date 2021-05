Dacă nu ar fi fost asasinat, Spenser Perceval ar fi rămas cel mai puțin cunoscut prim-ministru al Angliei, chiar și în epocă făcându-se remarcat doar prin ținuta sa glacială și bigotismul religios.

La vârsta de 49 de ani, Perceval era prim-ministru de trei ani, interval în care nu se remarcase prin absolut nimic.

În data de 11 mai 1812, a intrat în holul Parlamentului, imediat după ora 5 după-amiaza.

Un om de afaceri englez falit, pe nume John Bellingham, a pășit în fața lui și l-a împușcat în piept. Bellingham nu avea nimic personal împotriva lui Perceval, însă considera că guvernul trebuie să-l recompenseze cumva pentru eșecurile în afaceri.

Ducându-și mâinile la piept, Perceval a căzut pe pardoseală strigând chiar înainte să moară: „Sunt asasinat, asasinat”.

Guvernul nu și-a irosit timpul cu Bellingham, care nici nu a încercat să fugă. În mai puțin de o săptămână, a fost judecat și spânzurat.

Perceval rămâne singurul prim-ministru britanic care a fost asasinat, ceea ce reprezintă un palmares cât se poate de bun, în comparație cu bilanțul de patru președinți americani și cinci țari ruși, din familia Romanov, care au fost asasinați.

Tot la 11 mai:

330 d.Hr.: Împăratul Constantin declară Constantinopolul capitală a Imperiului Roman.

1857: Răsculații indieni cuceresc Delhi.

1888: Se naște compozitorul american Irving Berlin.

Geo Alupoae, critic de teatru.