Unilever a decis să își unească forțele prin Crucea Roșie Suceava cu campania „1 centimetru de fapte – cu toții în linia întâi”, inițiată de Ștefan Mandachi, pentru a lupta împotriva COVID-19, ajutând locuitorii din Suceava, regiunea cea mai afectată de pandemie din România. Suma donată de Unilever South Central Europe către Crucea Roșie Suceava va contribui la achiziționarea unei unități mobile de terapie intensivă dotată cu 12 paturi, iar împreună cu partenerii săi, la utilarea acestei unități cu tot ce este necesar pentru a o face funcțională. Pentru achiziția acestei unități mobile de terapie intensivă, Unilever South Central Europe alături de divizia de înghețată din Suceava, reprezentată de brandul Betty Ice, contribuie cu 320.000 de euro.

„Trăim momente pe care le-am tratat mai mult ca pe un scenariu posibil și care, din nefericire, au devenit realitate. Sistemele medicale din întreaga lume sunt sub o presiune teribilă. E trist și îngrijorător să vezi impactul teribil pe care îl are coronavirusul asupra României, în general, și în mod special în zona Sucevei. Suntem în strânsă legătură cu autoritățile și societatea civilă în lupta împotriva acestei pandemii și căutăm soluții să sprijinim nevoile oamenilor. Unilever crede în solidaritate și responsabilitate socială și de aceea contribuim cu toate forțele și resursele necesare pentru a minimiza impactul acestei pandemii în România. Dincolo de solidaritate și responsabilitate mai credem foarte tare în colaborare ca și instrument de amplificare a unei acțiuni și de aceea suntem hotărâți să ne unim forțele, în solidaritate cu partenerii noștri, pentru a răspunde la această pandemie ca o echipă, contribuind fiecare cu timp, abilități și bani,” declară Ionuţ Ilie, General Manager al diviziei de Înghețată din cadrul Unilever South Central Europe.

Această unitate mobilă dotată cu 12 paturi de terapie intensivă poate fi folosită și mutată rapid oriunde este nevoie pe durata pandemiei, dar și ulterior în situații de calamități sau dezastre, și are ca scop creșterea capacității spitalelor și a sistemului medical în general, de îngrijire a pacienților la standarde înalte.

„Apreciem sprijinul Unilever și al celorlalți donatori în lupta împotriva acestei pandemii. Unitatea mobilă de terapie intensivă achiziționată cu ajutorul Unilever crește semnificativ capacitatea de tratare a persoanelor afectate și aduce speranță oamenilor din regiune. Suntem recunoscători tuturor donatorilor, persoanelor fizice și companiilor care au dovedit solidaritate în această perioadă de criză. Fără ajutorul lor nu am fi reușit să facem aceste achiziții,” a precizat Corneliu Dediu, Director Crucea Roșie Suceava.

„Le sunt recunoscător partenerilor noștri de la Unilever și diviziei de înghețată din Suceava pentru contribuția colosală adusă campaniei noastre, ajutând astfel Bucovina să treacă peste această grea încercare. Am reușit să acumulăm probabil cea mai mare sumă din strângerile de fonduri din România și nu intenționăm să ne oprim aici. Vreau să mulțumesc tuturor voluntarilor și donatorilor care au susținut campania noastră. Toți banii strânși au fost și vor fi cheltuiți cu maximă responsabilitate, eficiență și transparență pentru a ajuta spitalele din Suceava și oamenii sever afectați de virus”, a declarat Ștefan Mandachi, inițiatorul campaniei „Cu Toții În Linia Întâi” lansată în colaborare cu Crucea Roșie Suceava.

Campania de strângere de fonduri „Cu Toții În Linia Întâi” inițiată de antreprenorul Ștefan Mandachi și filiala Crucea Roșie Suceava vinde simbolic prin intermediul platformei www.1cm.ro fiecare centimetru din metrul de autostradă construit în Suceava. Banii obținuți din donații sunt folosiți pentru achiziția de ventilatoare și de echipamente medicale necesare spitalului din municipiul Suceava sau altor spitale din județul Suceava, fiind regiunea cu cel mai mare număr de victime COVID-19.

