Managerul Spitalului Județean Suceava, medicul Alexandru Calancea, își dorește extinderea și reamenajarea spațiului de la Unitatea de Primire a Urgențelor. Alexandru Calancea a spus că, în special în pandemie, acesta era foarte aglomerat și de aceea vrea să îl mărească și să aducă o îmbunătățire circuitelor. „Vom avea o extindere a spațiului actual și o reamenajare, o îmbunătățire a circuitelor și a traseelor în această Unitate de Primiri Urgențe. Și dacă tot am vorbit de Unitatea de Primiri Urgențe tot în această zonă va fi înființată o sală chirurgicală de politraumă. Spitalul Județean Suceava are un compartiment de săli operatorii de chirurgie la standarde naționale, europene, dotate așa cum trebuie. Nu demult am dat în folosință cele patru săli operatorii noi, săli operatorii extraordinare, de 60 de metri pătrați dotate cu aparatură de ultimă performanță, iată că apare și această necesitate în anul 2023 de a avea o sală de politraumă, o sală chirurgicală foarte mare în care un pacient politraumatizat cu mai multe nevoi de medici specialiști, cu mai multe echipe operatorii să poată intra în acest act chirurgical și să se ofere asistența optimă de care acest pacient are nevoie”, a arătat Calancea. El a mai spus că își dorește foarte mult să reușească să extindă zona de terapie intensivă. „Spitalul Județean este în plină dezvoltare și atunci în timpul pandemiei am văzut că altfel trebuie gândite circuitele, altfel trebuie adaptate spațiile și atunci vom extinde, aproape vom dubla suprafața ATI”, a mai precizat dr. Alexandru Calancea.

