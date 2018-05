Șeful Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Suceava, Vasile Latiș, a informat că în aprilie lucrătorii din subordinea sa au efectuat 142 de acțiuni de control, în cadrul cărora au aplicat 32 de amenzi în valoare de 79.800 de lei. De asemenea, comisarii au dat 28 de avertismente.

Vasile Latiș a menționat că 35 de controale au vizat comercializarea produselor alimentare și nealimentare în mediul rural. Pentru diverse nereguli s-au aplicat 14 amenzi în cuantum de 10.500 de lei și 7 avertismente. Printre altele, comisarii au descoperit produse expirate și produse fără etichetă sau cu eticheta incorectă. O altă tematica de control a vizat respectarea prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor la comercializarea, comformitatea, modul de etichetare, prezentare si publicitate a laptelui de consum, a produselor lactate, lapte conservat partial sau integral deshidratat. Au fost desfasurate 20 de controale,aplicandu-se 3 amenzi in valoare de 10. 000 lei si un avertisment. S-au oprit definitiv de la comercializare 15,5 kilograme de produse in valoare de 174 lei. Printre deficientele constatate Vasile Latiş a amintit de produse expirate sau neetichetate comform legislatiei in vigoare precum şi de lipsa preturilor. Tot luna trecută, la instituția județeană pentru Protecția Consumatorilor s-au înregistrat 86 de reclamații, în principal împotriva operatorilor de telefonie mobilă.