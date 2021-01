Directoarea Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Sanda-Maria Ardeleanu, este pentru redeschiderea școlilor, dar susține că decizia aparține autorităților centrale. Dumneaei a declarat, la Radio Top: „Eu sunt un om disciplinat și am ascultat mereu ceea ce mi s-a spus că trebuie să fac. Dacă Academia a hotărât să scriem cu î din a, am scris cu î din a, deși din punct de vedere al explicațiilor etimologice, și culturale și lingvistice, nu este varianta optimă. Sunt un om disciplinat. Am respectat hotărârile și cred că ne-au făcut bine hotărârile Guvernului până acum”. Sanda-Maria Ardeleanu a adăugat: „Este urgentă reîntoarcerea copiilor la școală. Copiii au nevoie de atmosfera de școală. Nu mai dau eu acum exemplul altor țări, care au avut o situație pandemică cel puțin la fel de gravă, dacă nu mai grav decât a noastră, și în care școlile au rămas deschise. Nimeni din Europa nu a ținut școlile atât de mult închise ca noi. În Uniunea Europeană suntem cei care am recurs la această măsură benefică până la un punct, însă, de-acum înainte trebuie să revenim la școală. Ne-o spun copiii noștri, ne-o spun nepoții noștri, care așteaptă să se întoarcă la școală, nu o spunem noi”. Săptămâna trecută, președintele Klaus Iohannis a anunțat trei scenarii pentru redeschiderea școlilor din 8 februarie: verde – toate școlile deschise, galben – fizic, grădinițele, ciclul primar și clasele terminale VIII și XII și roșu – fizic, doar grădinițele și ciclul primar. Președintele a menționat că se va realiza o reevaluare pe 2 februarie, dată la care se va lua și decizia definitivă.