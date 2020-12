Antreprenoriat, inovație, predare, cercetare, progres, schimbare – toate sunt incluse în strategia universităților din țară și din străinătate. Pentru ce sunt apreciate universitățile în comunitate? Cum poate fi dezvoltată dimensiunea antreprenorială și de inovație? Universitățile ar trebui să îi încurajeze pe tineri să se orienteze și spre domeniul antreprenorial și să îi sprijine, cu ajutorul cadrelor didactice și voluntarilor din mediul de afaceri, să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru a dezvolta și pilota un concept de business.

Lansat în 2016, programul Universitatea Antreprenorială, derulat în parteneriat cu Romanian-American Foundation, a propus o nouă abordare a antreprenoriatului și inovației în mediul universitar, implicând în proces 34 de universități și având ca scop transformarea acestora în motoare care aduc progresul în comunitate.

De atunci și până acum, activitățile din HUB-urile antreprenoriale din universități au fost extinse pe baza modelelor Junior Achievement (JA) România, în colaborare cu comunitatea locală de afaceri, iar studenții participanți la Incubatorul JA BizzFactory au realizat start-up-uri în diferite industrii și au avut ocazia să își echivaleze perioada de practică obligatorie la facultate.

De asemenea, prin competiția de mini-granturi pentru proiecte antreprenoriale, ediția 2020, 15 proiecte din 10 universități au beneficiat de finanțare, implicând în activitățile educaționale derulate peste 100 de profesori, 1.000 de studenți și 100 de reprezentanți voluntari din mediul de afaceri. Universitățile din runda a II-a a competiției au fost: Universitatea Politehnica București, Universitatea Ovidius Constanța, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Universitatea Al. Ioan Cuza Iași, Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Universitatea Politehnica Timișoara.

La elaborarea și implementarea proiectelor au contribuit profesori implicați în programul JA Start-Up, fellows ai programului RAF-Fulbright plecați într-un schimb de experiență la Universitatea Rochester, precum și membri din Asociația pentru Educație Antreprenorială. Feedback-ul participanților ne-a demonstrat utilitatea derulării programului:

„Asociația pentru Educație Antreprenorială și Universitatea Politehnica București au conlucrat în proiect, studenții și profesorii au beneficiat de workshopuri pe teme precum design thinking sau finanţele unei firme, iar tinerii au căpătat informații în perioada practicii despre cum să înceapă o afacere, trei dintre ei lansând deja un startup.” – Profesor, Universitatea Politehnica București

„Cele două proiecte implementate în doi ani cu finanțarea primită au reușit să impacteze peste 300 de studenți, ajutându-i să-și îmbunătățească cunoștințele și să-și exerseze abilitățile antreprenoriale, prin componenta inovatoare de dezvoltare personală și identificare a resurselor ca viitori antreprenori.” – Profesor, Universitatea Ovidius Constanța

„Programul Sustainable Entrepreneurship Summer School s-a desfășurat exclusiv online, având în vedere contextul pandemic, și a constat în 11 întâlniri cu oameni-resursă, profesori, practicieni și antreprenori care au discutat despre antreprenoriatul sustenabil și provocările lui.” – Profesor, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Urmare a succesului confirmat de rezultatele primelor două ediții, dar și a interesului tot mai mare al studenților și profesorilor pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în contextul unei piețe a muncii tot mai puțin previzibilă, programul Universitatea Antreprenorială va trece într-o a treia etapă, la începutul anului 2021, păstrând cele două direcții principale, de formare în antreprenoriat prin programul JA Start-Up și incubatorul BizzFactory și de susținere financiară a celor mai bune proiecte de educație antreprenorială dezvoltate și implementate de profesori în universități. De asemenea, vor fi adăugate componente noi pentru pregătirea profesorilor și studenților: Future Ready Hackathon, sesiuni online interactive cu speakeri străini cu expertiză în antreprenoriat, inovare și design thinking, workshop-uri în mediul virtual, toate având la bază un pachet digital de resurse.

