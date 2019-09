Radacinile Universitatii din Chicago Booth School of Business dateaza chiar de la sfarsitul anilor 1800, ceea ce o face a doua cea mai veche scoala de afaceri din America dupa Wharton. Istoria bogata a scolii cuprinde noua membri ai facultatii sau absolventi premiati cu premiul Nobel in economie in anul 1982.

Pentru prima data Universitatea Chicago Booth este vazuta in topul celor mai bune scoli de afaceri americane, chiar pe primul loc. Clasamentul nu se bazeaza pe nici un sondaj reputational, ci se concentreaza in mod exclusiv pe randamentul investitiilor pentru absolventi.

Omul de afaceri Freddy Elorza a ajuns la aceasta universitate in anul 2012 dupa ce a fost timp de patru ani profesor de matematica si inginerie la un liceu din Miami. El spune ca scoala aceasta nu se concentreaza pe pregatirea pentru o cariera specifica. In schimb, accentul este pus pe abilitatile de care ai nevoie ca lider de afaceri.

Freddy a detinut un loc de munca in afara scolii drept consultant la Accenture, unde s-a concentrat pe fuziuni, achizitii si strategia corporativa. Anul trecut s-a alaturat brandului Coca-Cola pentru a lucra in strategia de portofoliu. Cursurile de management organizational de la Universitatea Booth l-au ajutat sa inteleg valoarea crearii de relatii puternice intre organizatii.

Profesorii din Universitatea Chicago Booth au trimis doua treimi dintre studentii absolventi in anul 2018 in consultanta sau finante, care sunt cele mai profitabile pozitii pentru administrarea afacerilor. Companiile McKinsey, Bain, Boston Consulting Group si Accenture sunt printre cele mai mari cinci firme de angajare de la Universitatea Booth, impreuna cu Amazon. Salariul mediu de baza pentru absolventii Booth care au ocupat locuri de munca de consultanta a fost de 150.000 USD, fiind de top in randul tuturor scolilor din SUA.

Cel care conduce Universitatea Chicago Booth din anul 2017 este Dean Madhav Rajan, care vine dupa o perioada de 27 de ani de predare de la universitatile Stanford si Wharton. Acesta a marturisit faptul ca ori de cate ori se intalneste cu absolventi ai aceste scoli de afaceri acestia ii spun ca a avut un efect de durata si transformator absolvirea Chicago Booth, deoarece i-a invatat cum sa gandeasca, cum sa faca fata ambiguitatii, cum sa motiveze si cum sa ii influenteze pe altii pentru a obtine rezultatul dorit. Exista 54.000 de absolventi ai scolii de afaceri Chicago Booth in peste 120 de tari, cum ar fi CEO-ul Microsoft Satya Nadella, fondatorul Morningstar, Joe Mansueto si cofondatorul Carlyle Group, William Conway.

Cele mai bune scoli de afaceri din lume

Forbes a examinat mai mult de 100 de scoli si a ajuns la un numar de 17 500 de absolventi de pe glob pentru clasamentul nostru din 2019 al programelor full-time master in administrare afacerilor si acest lucru este prezent si pe site-ul lor.

Scoala de afaceri din Stanford s-a clasat pe locul doi pentru al doilea an consecutiv, cu un castig de cinci ani de 90.800 USD. Scoala s-a clasat printre primele doua scoli ale Forbes timp de multi ani la rand. Ramane insa cel mai greu program de masterat in administrarea afacerilor in care s-a intrat cu o rata de acceptare de doar 6%.

Gradele Stanford au avut cea mai mare compensatie de cinci ani de la scoala, la 250.000 de dolari, dar costurile crescand in zona Bay, in care locuiesc multi studenti, si-au diminuat castigurile generale in timp ce ajustam salariile individuale pentru costurile de viata in clasamentul final.

Kellogg School of Management de la Northwestern University, Harvard Business School si Wharton School de la University of Pennsylvania completeaza primele cinci scoli de afaceri din SUA, bazate pe randamentul investitiilor.