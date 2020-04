Comisia Europeană va organiza în perioada 24 – 26 aprilie 2020, un eveniment intitulat EU vs Virus Hackathon. Evenimentul se va desfășura sub patronajul Comisarului European Maryia Gabriel și are ca scop dezvoltarea de soluții inovative pentru depășirea provocărilor legate de pandemia actuală.

În calitate de ambasador al evenimentului, USH Pro Business invită persoanele interesate să se înregistreze pe pagina website ( https://euvsvirus.org/ ). Evenimentul poate fi urmărit și pe canalele:

Acțiunea este menită să grăbească procesul de colaborare la nivel european între state membre pe tema cercetării aplicate. Se formează comunități de practică structurate, care vor conecta experți pe mai multe domenii din rândul societății civile, parteneri și reprezentanți ai mediului de afaceri din tot spațiul european, cu scopul de a găsi și evalua pentru finanțare, soluții inovative de combatere a coronavirusului și a efectelor acestuia. Domeniile propuse sunt extrem de diversificate și vizează transferul de cunoștințe și de soluții inovative implementabile pe toată piața unică europeană.

„Acest hackathon este un hackathon al societății civile. Oricine poate participa. Nu este nevoie de cunoștințe tehnice speciale. Dacă cineva dorește să ajute la combaterea coronavirusului, persoana ar trebui să se înregistreze. Se pot înregistra atât ca persoane fizice sau ca echipă. Dacă se înregistrează ca persoană fizică, se poate alătura unei echipe, prin intermediul instrumentului pe care îl furnizăm.”, a declarat Isidro Laso Ballesteros, director adjunct al DG Research and Innovation.

„Până în prezent sunt sute de participanți înregistrați și oricine o poate face. Acțiunile tip Hackaton vizeză accelerarea identificării și introducerii rapide pe piața de produse și servicii noi, iar evenimentul propus este de mare amploare. Urmare participării la acest eveniment, ne vom racorda la comunitățile de practică ce se formează și unde avem expertiză vom angrena profesori, studenți, start-up uri, clustere, centre de digitalizare, de transfer tehnologic și alte structuri ale ecosistemului inovativ USH Pro Business, la acțiunile ce se inițiază” a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, Prorector al Universității Spiru Haret și director general USH Pro Business.