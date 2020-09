Odata cu debutul pandemiei COVID-19, studentii Universitatii Standford au parasit campusul, cursurile mutandu-se in mediul online. In acel moment tranzitia a fost fortata de imprejurari, iar sondajele din randul studentilor au evidentiat principalele obstacole.

In urma acestora, liderii de la Stanford au lucrat sustinut pe toata perioada verii pentru a imbunatati experienta educationala de la distanta, atat pentru studenti, cat si pentru profesori. Aceste imbunatatiri sunt benefice, mai ales ca in toamna studentii, din nou, nu vor fi prezenti in campus.

Dificultatile intampinate in timpul predarii online

In cadrul sondajului, studentii Satford au semnalat mai multe probleme, inclusiv dificultati de adaptare la instructiunile primite online, acces limitat la resurse, probleme financiare si stres mult mai mare. Avand in vedere incertitudine legate de COVID-19, rezultatele sondajului nu au fost surpinzatoare.

Din cauza faptului ca studentii au fost nevoiti sa paraseasca imediat campusul, a aparut necesitatea de a trece rapid la un model educational exclusiv online, lucrurile realizandu-se in cea mai mare graba. Sondajul a fost util pentru a prioritiza nevoile studentilor si a imbunatati sistemul de instruire online. Prin urmare, universitatea Stanford este cu mult mai bine pregatita pentru anul universitar 2020 – 2021.

Punctele cheie ale sondajului

La sondaj au participat peste 6.000 de studenti, acestia raspunzand la intrebari legate de instruirea online, accesibilitatea resurselor, finante si nivel de stres. Majoritatea au intampinat dificultati cu tranzitia spre invatarea la distanta, 80% dintre ei semnaland dificultati de concentrare in cadrul procesului de instruire online.

Mai bine de doua treimi din studenti au semnalat ca noul mod de predare a reprezentat o serioasa provocare educationala, pentru multi dintre acestia mediul de studiu fiind nepotrivit pentru instruirea online.

Alte probleme semnalate au fost legate de pierderea conexiunii cu ceilalti studenti si impactul negativ resimtit asupra experientei academice.

Pandemia afecteaza in special studentii cu venituri mici

Rezultatele sondajului au reliefat faptul ca pandemia a afectat in special studentii cu venituri mici si a celor din primul an. Acestia au avut probleme de acomodare cu cadrele didactice, dificultati in gasirea unui loc adecvat de studiu, acces limitat la resurse si probleme cu conexiunea de internet.

Totodata, 50% dintre ei au semnalat pierderea unei surse importante de venit in familie si dificultati financiare care ii obliga sa inceteze studiile.

Resurse utilizate

In martie, cand a debutat pandemia, echipa academica s-a asigurat ca studentii pot accesa cursurile, resursele si dispun de instructorii necesari pentru a continua experienta academica. Atunci, echipa s-a concentrat pe asigurarea cadrelor didactice necesare, a personalului didactic adecvat instruit si a instrumentelor care sa imbunatateasca experienta educationala online. Toate acestea au fost utile pentru a dezvolta strategii de imbunatatire a predarii si a invatamantului online la Stanford.

In prezent, au fost reuniti un numar considerabil de angajati ai universitatii pentru a imbunatati modul in care studentii si profesorii se implica in procesul de invatare si predare online. Eforturile depuse in acest sens au fost directionate catre a imbunatati procesul academic din toamna, atat pentru studenti cat si pentru profesori.

Universitatea a lansat un nou site web

Pentru a veni in sprijinul studentilor, Universitatea Stanford a lansat un nou site web. Acesta va ajuta studentii sa navigheze in anul universitar 2020 – 2021, include informatii despre mediul academic, locuinte, viata sociala si sanatate.

A mai fost lansat si un al doilea site in care studentii inscrisi la programe profesionale pot avea acces la infomatii despre universitati, locuinte in afara campusului sau in campus, aspecte financiare, cercetare si invatamant.

Totodata, Stanford a crescut bugetul destinat ajutorului financiar pentru anul universitar 2020 – 2021.