Ediția din ianuarie 2023 a clasamentului mondial Webometrics Ranking of World Universities plasează Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava pe locul VI între instituțiile de învățământ superior din România. La nivel mondial, ca urmare a analizei celor 31.000 de universități, USV ocupă poziția 1.464. Universitatea suceveană a comunicat că Webometrics Ranking of World Universities este o inițiativă din 2004 a laboratorului Cybermetrics, cel mai mare organism public de cercetare din Spania. Obiectivul urmărit este acela de a cuantifica nivelul de vizibilitate în spațiul virtual a producției științifice a universităților și calitatea cercetării la nivel global. Sunt analizați indicatori precum vizibilitatea în spațiul web, transparența, prin calcularea numărului de citări, dar și excelența, măsurată prin numărul de lucrări științifice situate în primele 10% cele mai citate titluri, în cadrul a 27 de domenii. În comunicatul universității sucevene se arată: „Această nouă plasare onorantă a USV în topul celor mai performante universități, atât la nivel național, cât și internațional, în primul top din 2023, certifică rezultatele obținute în cele mai relevante clasamente publicate anul trecut – Cybermetrics, Times Higher Education, QS World University Rankings și THE WUR. Totodată, locul VI la nivel național, ocupat în pragul aniversării a 60 de ani de învățământ superior la Suceava, confirmă faptul că, astăzi, USV este un nume de referință între universitățile din România și o emblemă a regiunii pe care o deservește”.