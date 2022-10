Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță că a fost inclusă, în premieră, într-un top internațional universitar realizat de celebra revistă britanică „Times Higher Education”. În ediția 2023 a Times Higher Education World University Rankings, USV se situează în intervalul 1001-1200, dintr-un total de 1.799 de universități din 104 țări și regiuni. Între cele 20 de universități din România incluse în noua ediție a clasamentului, universitatea suceveană se află după Academia de Studii Economice din București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, și este urmată de Universitatea din București, Universitatea „Transilvania” din Brașov și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Realizat de revistă britanică Times Higher Education, acest clasament, publicat începând cu anul 2004, se constituie pe baza analizei a 5 domenii principale (cuprinzând 13 indicatori de performanță) : activitatea didactică – 30%, activitatea de cercetare – 30%, numărul de citări ale rezultatelor cercetării – 30%, internaționalizarea – 7,5% și venituri din contracte cu mediul economic – 2,5%.. Cea mai bună clasare a USV este la numărul de citări, unde se situează pe poziția 816 la nivel global, cu un scor de 52 raportat la media globală de 47,2, urmată de internaționalizare, poziția 1.149 la nivel global, cu un scor de 33,5 raportat la media globală de 42,1 și activitatea de cercetare, 1.282 la nivel global, cu un scor de 12 raportat la media globală de 17.

