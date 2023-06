Prorectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian, a anunțat că instituția de învățământ superior suceveană a intrat în Topul internaţional al universităţilor privind contribuţia la dezvoltarea durabilă a societăţii, publicat ieri de Times Higher Education (Times Higher Education Impact Rankings – assess universities against the United Nations’ Sustainable Development Goals). Mihai Dimian a explicat că la alcătuirea topului s-au folosit indicatori de cercetare, administrare, popularizare şi predare. „Anul trecut am intrat pentru prima dată în acest top, nu am urmărit prea atent metodologia dar cred că noile proiecte lansate şi rezultatele obţinute vor conduce la o evoluţia ascendentă şi în acest clasament. Este un altfel de top decât cele cu ne-am obişnuit şi aceasta se poate observa şi prin faptul că pe primul trei locuri în lume se situează Universitatea de Vest din Sydney (Australia), Universitatea din Manchester (UK) şi Universitatea Queen (Canada).

Din România sunt 17 universităţi care au intrat în partea vizibilă a clasamentului (1591), pe primul loc situându-se Universitatea Bucureşti”, a transmis Mihai Dimian.