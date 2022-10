De curînd, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava a găzduit conferința de închidere a proiectului <Educație timpurie incluzivă și de calitate>, derulat vreme de doi de Facultatea de Științe ale Educației, alături de Universitatea din Pitești și de Universitatea <Aurel Vlaicu> din Arad, sub coordonarea Ministerului Educației. Conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa a declarat, la Radio Top, că la simpozion au participat 120 de profesori specializați în domeniul educației timpurii din 15 județe, iar evenimentul desfășurat la Hotelul <Mandachi> a fost o reușită. Profesoara Clipa a afirmat: „Au venit profesori dintre cei care făcuseră cursurile doar în format online și au ținut prelegeri foarte interesante și intense. Fiecare a avut la dispoziție maxim jumătate de oră, pentru a-și expune ideea și a da diferite deschideri din domeniul educației timpurii. A fost organizat și un atelier cu jucăriile, dispozitivele și materialele de învățare pe care le avem deja achiziționate la Centrul de Resurse pentru Educație Timpurie. Avem materiale din diverse tipuri de dezvolare”. Conferențiara a mai spus că participanții la simpozion au fost extrem de încîntați de universitatea suceveană și a completat: „Unii dintre ei auziseră de USV, dar nu o vizitaseră niciodată. Nu e vorba de oameni din zonă, ci de prin Tulcea, Brăila, Covasna, Tîrgu Mureș… A fost și un tur ghidat al universității, și după ce li s-a explicat ce se întîmplă la Facultatea de Științe ale Educației, mulți și-au exprimat intenția de a se implica și în alte programe și proiecte ale noastre”. De asemenea, doamna Clipa a arătat că 70 dintre cei 120 de profesori s-au înscris la conferința de închidere cu diverse materiale ale lor. Universitara a spus: „A fost totul interactiv. Noi am listat materialele lor sub forma unor postere, însă au venit și cu alte materiale ca să-și susțină ideea. A fost o îmbinare între cercetarea în domeniul educației timpurii și expertiza lor”. Profesora Clipa a apreciat intervențiile avute la simpozion de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, profesorul Ovidiu Milici, unul dintre consilierii primarului Sucevei, Ion Lungu, și prorectorul Mihai Dimian. Participanții au avut parte și de un spectacol susținut de Ansamblul <Ciprian Porumbescu> și, la final, fiecare a primit din partea organizatorilor cîte un stick personalizat din lemn, un termos din lemn de bambus, o umbrelă, o agendă și o mapă. Prin proiectul <Educație timpurie incluzivă și de calitate> s-au format 2.283 de persoane.