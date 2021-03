RIUF – The Romanian International University Fair este cel mai mare eveniment educațional din Sud-Estul Europei dedicat tinerilor unde, în cei 16 ani de activitate, peste 250.000 de elevi și de studenți au aflat toate informațiile necesare pentru admiterea la universități din Europa, Asia și America de Nord. Sub deviza „sănătatea pe primul loc”, pe 8 aprilie 2021, evenimentul revine cu o nouă ediție online, cu participare gratuită.

60 de universități din 10 țări și peste 6.000 de programe de studiu pentru licență, masterat și doctorat

La ediția cu numărul 28 (3 în mediul online) vor participa reprezentanții a peste 60 universități din 13 țări, printre care și Marea Britanie, Olanda, Germania, Belgia sau România.

Vizitatorii pot discuta direct cu aceștia prin video call, chat sau pot descărca gratuit resurse pentru a afla informații despre peste 6.000 programe de studiu (licență, masterat și doctorat) din peste 20 de domenii de studiu: Business, IT & Computer Science, Drept, Medicină, Asistență Medicală, Management, Arte și Design, Management, Marketing & PR.

Cei care caută informații despre studiul în România și în străinătate au la dispoziție ziua de 8 aprilie, între orele 12:00 și 18:00 pentru a afla toate răspunsurile legate de: procesul de admitere, taxe de școlarizare, burse, surse de finanțare, viața în campus, suportul pe care îl au pentru a-și maximiza șansele de admitere de la reprezentanții direcți ai universităților internaționale și de la consilierii educaționali prezenți la eveniment.

Universități de top accesibile, la doar un click distanță

Chiar și în contextul COVID-19, RIUF reușește să strângă într-un spațiu comun universități cunoscute, care și-au adaptat activitatea cerințelor actuale.

La eveniment vor fi prezente universități cu programe de top recunoscute la nivel internațional, printre care University of Sussex (locul 160 la nivel mondial), Coventry University, University of Essex, KU Leuven (locul 45 la nivel mondial), University of Groningen (locul 80 la nivel mondial) și EICAR, The International Film & TV School, Paris.

Studiul în străinătate este accesibil și pentru cei care au o medie de admitere peste 7,5 în examenul de bacalaureat. Câteva universități care și-au anunțat prezența și au media de pornire pentru admitere de 7,5 sunt HAN University of Applied Sciences, Falmouth University, Breda University of Applied Sciences, Buckinghamshire New University, Bangor University, University of Roehampton, University of Greenwich, dar și universități de top mai sus menționate, precum University of Sussex.

YouForum – conferința dedicată 100% nevoilor elevilor de liceu și studentilor

În cadrul conferinței RIUF YouForum, cuvântul de bază este inspirație. De-a lungul timpului, atât la edițiile fizice, cât și la edițiile online, sesiunile de discuții s-au concentrat pe pregătirea tinerilor pentru viața de studenți și viitori profesioniști, totul prin puterea exemplului.

Ediția aceasta temele de discuție vor fi Online versus Offline în 2021, Singur împotriva lumii: cum îmi înfrâng teama de respingere?, Eșec și Evoluție. Pașii spre o carieră de succes, All-in-One: Ce carieră mi se potrivește?, Leadership in the Digital Age și Studiul în străinătate vs studiul în România: ce mi se potrivește cel mai bine?, iar elevii și studenții de toate vârstele sunt așteptați să participe în număr cât mai mare.

Toți cei interesați de eveniment se pot înscrie gratuit pe www.riuf.ro.