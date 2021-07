Marea Britanie a fost timp de 15 ani destinația preferată de tinerii români care și-au dorit să studieze în străinătate. Varietatea programelor de studii, nivelul ridicat de învățământ, integrarea rapidă pe piața muncii după finalizarea studiilor și beneficiile financiare pe care le aveau la dispoziție au fost principalele motive pentru care în 2020, peste 9,000 de români studiau aici.

După BREXIT, studenții din UE încep să aibă o serie de limitări dacă aleg această destinație de studiu: taxele de școlarizare au crescut semnificativ (de la 9.000 lire / an la 12.000 lire / an), împrumutul guvernamental nu mai este disponibil, iar plafonul de burse a scăzut. În următorii ani este estimată o scădere semnificativă a numărului de studenți care vor alege UK ca destinație de studiu.

Universitățile din UK fac parteneriat cu instituțiile educaționale din România

Pe piața educațională locală apare nevoia acută de a oferi tinerilor programe de studii la standarde internaționale, adaptate la nevoile pieței locale, iar instituțiile educaționale din țară fac pași solizi în a identifica oportunitățile pe care le pot pune la dispoziția elevilor și studenților români. Pe de altă parte, universitățile britanice încep să caute soluții pentru a gestiona criza cauzată de BREXIT. Astfel, asocierea instituțiilor educaționale românești cu cele internaționale începe să ia avânt. În ultimii 5 ani, au fost deschise în România peste 5 programe de licență, cu model internațional.

Acesta este și cazul BISM – Bucharest International School of Management (fostul MSM – Maastricht School of Management) care colaborează cu Abertay University (UK) pentru lansarea pe piața din România, începând cu septembrie 2021, a 3 programe de licență cu model și acreditare britanică!

În 2020, Abertay University este în top 10 universități din UK privind satisfacția studenților (studiu realizat de UK National Student Survey și Guardian University Guide 2020), iar Sunday Times a numit-o universitatea anului 2020 pentru calitatea învățământului.

Pe de altă parte, BISM – Bucharest International School of Management oferă programe de Executive MBA din 2010 atunci când a încheiat un parteneriat cu Maastricht School of Management Olanda, sub numele de Maastricht School of Management România. Până în prezent peste 400 de studenți au absolvit programele Fast Track Management Program, Master in Management și Executive MBA.

Studii în România, exact ca în străinătate

Printre beneficiile pe care le oferă o facultate creată în parteneriat cu o universitate internațională se numără și:

Programa de studii similară cu cea oferită de Abertay University (UK). Asta înseamnă că studenții BISM vor studia ca în UK, dar în România, ceea ce le permite să aibă costuri de trai și școlarizare mai mici cu peste 50%. În plus, pot rămâne aproape de familie și prieteni.

Profesorii sunt cadre academice internaționale și profesioniști din top management recunoscuți în România. Cei care aleg BISM vor învăța de la oameni care practică ceea ce predau.

Diplomă de licență este emisă direct de universitatea internațională parteneră. Astfel,după 3 ani de studiu, studenții BISM obțin o diploma acreditată internațional

Accentul pus pe practică și internship-uri anuale, oferite de către facultate

Accesul la o rețea de peste 400 de profesioniști din diferite arii de activitate în anii de studiu, ducând la acces direct cu potențiali angajatori și investitori din timpul facultății.

Taxele de școlarizare semnificativ reduse față de același program de studiu urmat în Marea Britanie.

Programe unice de licență, în România, cu acreditare și profesori internaționali

BISM – Bucharest International School of Management lansează 3 programe de licență unice pe piața din România, acreditate internațional, după modelul educațional dezvoltat în parteneriat cu Abertay University: Digital Marketing and Business Management, Business Management, Accounting and Finance with Business Analytics.

Printre profesorii care vor preda la această facultate se numără și Joy Chan – Adjunct Professor Maastricht School of Management, Visiting Professor ESSCA – Ecole de Management, Visiting Professor Central European University, Sergiu Neguț – Angel Investor și Co-fondator FintechOS, Istvan Kocsolade – Head of Applied Intelligence – Accenture Romania, Cristi Ignat – CEO & Founder Aggranda & Canopy.

Admitere fără examen, după modelul britanic

Procesul de admitere este deschis până la finalul lunii august și constă în completarea formularului online de aplicație de pe site-ul bism.ro/undergraduate/admission/ care conține:

Diploma / adeverința de BAC cu o nota de minimum 7.5

Certificatul care îți atestă nivelul de limbă engleză (dacă există unul)

Un eseu personal în care se expune motivația pentru a deveni student BISM

Mai multe informații despre programele de licență oferite de BISM – Bucharest International School of Management găsiți pe bism.ro/undergraduate.