Sâmbătă, 30 iunie, a fost inaugurat în satul Bănești, comuna Fântânele, unul dintre cele mai moderne cămine culturale din județ. Îl califică la această titulatură arhitectura atipică pentru un cămin cultural, una deosebită, dar și funcționalitățile sale fiind dotat cu instalație de sunet modernă, bucătărie, centrală proprie, toalete moderne. Frumoasa construcție a costat 1,1 milioane de lei și a fost realizată cu bani de la bugetul local. Panglica inaugurală a fost tăiată de primarul Vasile Hâj lângă care s-a aflat constructorul Sorin Bosânceanu de la Duchessa Transport, viceprimarul și alți invitați. Primarul de Fântânele, Vasile Hâj, a declarat că investiția este una extrem de necesară pentru comunitate fiind cerută cu insistență de oameni.

Lucrarea a costat 1,1 milioane de lei bani de la bugetul local

”În anul Centenarului reușim să inaugurăm o frumoasă locație căminul cultural din Bănești. E o lucrare atipică față de căminele culturale care s-a făcut până acum dar sper să fie de folos locuitorilor pentru că toată lumea își dorea o locație pentru nunți pentru alte evenimente ale comunității. Nu aveam unde să ținem spectacole căminul vechi e foarte mic celelalte și ele sunt în stare de degradare. Căminul este făcut din fonduri proprii de la cora zero. Este un proiect aprobat din legislatura trecută de cei 7 consilieri care am fost pe dreapta și domnul primar care a fost a trebuit să facă proiectul iar mie mi-a revenit sarcina de a-l ridica. Inițial s-au prins 1,4 milioane de lei dar după licitație s-a ajuns al 1,1 milioane de lei cu TVA vinclus. L-am construit într-n an și jumătate. Mulțumesc constructorului Sorin Bosânceanu de la firma Duchesa Transporet care a terminat lucrarea la termen și în condițiii de înaltă calitate”, a spus Hâj.

Inaugurarea s-a lăsat cu dans și voie bună căminul umplându-se rapid la spectacolele care au urmat.

Invitați speciali din Republica Moldova

Noul edificiu a fost sfințit slujba oficiind-o preotul paroh Ilie Marțineac. După slujba de sfințire, manifestarea a continuat cu un program artistic pe scena evoluând Ansamblul Fîntînița din comuna Fîntînele, soliști și dansatori, Fanfara din Stamate, condusă de trompetistul Vasile Leontică, interpreții de muzică populară Petronela Petruneac, Iosefina Telescu, Lorena Maria Filimon. Invitat special a fost Grupul „Balada” al Casei de Cultură Pelinia, raionul Drochia din Republica Moldova.





În maxim o lună va fi dată în folosință o grădiniță nouă la Fântânele

Vasile Hâj a precizat că în perioada următoare mai pregătește suprize plăcute comunității. El a spus că maxim o lună de zile va fi dată în folosință la Fântânele o grădiniță cu trei săli de clasă și o grădiniță reabilitată pe PNDL la Stamate. ”Am început și două școli tot prin PNDL lucrările fiind deja executate în proporție de peste 30%. În maxim două săptămâni o să începem un dispensar nou la Fântânele și suntem la licitație pentru apă și canal un proiect pe fonduri europene de 2,5 milioane de euro. Va cuprinde satele Stamate, Bănești și Fântânele. Vor merge concomitent și sper să reușim până în toamnă dacă nu ne pun piedici la licitație să putem începe măcar forajele. Se mișcă lucrurile la Fântânele. În anul Centenarului sperăm reușim să dăm în folosință măcar două obiective importante. În rest vrem să fie liniște și pace”, a mai spus primarul de Fântânele.