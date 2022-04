Avocatul Mihai Ștefănoaia, unul dintre apărătorii vicepreședintelui demisionar al Consiliului Județean Suceava, Silviu-Cristinel Crețu, a declarat, la Radio Top, că a fost respinsă contestația clientului său pentru înlocuirea măsurii arestului preventiv, pe motiv că acesta ar prezenta pericol social. Cristi Crețu se află în arest, din 5 aprilie, la Cluj, în urma unui flagrant, fiind acuzat de luare de mită și trafic de influență. Avocatul a afirmat: „Sînt elemente care fac referire la ideea că ar prezenta un oarece pericol social lăsarea domnului Crețu strict în libertate. Se interpretează că ar influența mersul anchetei, al cercetării penale, că ar influența martorii. Eu nu am identifcat acel presupus pericol social. Însă, la invitația DNA, atît Tribunalul, cît și Curtea de Apel Cluj, l-au identificat, și au decis ca domnul Crețu să rămînă în arest”. Întrebat cît ar putea dura procesul, Mihai Ștefănoaia a răspuns: „Vorbim de o infracțiune flagrantă și eu consider că într-o lună ar trebui întocmit rechizitoriul prin care se dispune trimiterea în judecată. De acolo, în baza probatoriului din rechizitoriu adunat de parchet și administrat de Tribunalul Cluj se va stabili dacă domnul Crețu este vinovat sau nu de comiterea faptei. Eu consider că nu se face vinovat de comiterea faptei respective”. Procurorii DNA spun că Silviu-Cristinel Crețu ar fi pretins și primit în decembrie 2020 o primă tranșă de 40.000 euro de la administratorul unei societăți comerciale (n.r. Vasile Rîpan de la <Autotehnorom>). Potrivit DNA, în perioada 16 – 29 martie 2022, Cristinel Crețu i-ar fi cerut aceluiași om de afaceri încă 40.000 de euro. Pe 4 aprilie, procurorii DNA Cluj au organizat un flagrant în sediul Consiliului Județean Suceava. Demisia lui Cristinel Crețu din funcțiile de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și de consilier județean a fost transmisă de celălalt avocat al acestuia, Călin Budișan.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating