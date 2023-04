Unul dintre cântecele populare compuse de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost interpretat de grupul folcloric „Obcina Stânișoarei” din Mălini la Concertul Pascal care a avut loc duminică, în prima zi de Paște, în Muzeul Satului Bucovinean. Cântecul, intitulat „Cine-i la un loc ne-adună, numai baciu de la stână”, a fost primul din spectacolul susținut de grupul folcloric din Mălini. „Cum puteam să-i facem cadou domnului președinte Flutur decât cântecul dumnealui. Este creația dumnealui”, a transmis liderului grupului din Mălini. Gheorghe Flutur a urmărit spectacolul din public alături de soția sa, interpreta de muzică populară Ana Ilca Mureșan, ambii fiind îmbrăcați în costume populare.

Concertul Pascal din prima zi de Paște din Muzeul Satului Bucovinean a fost urmărit de peste 1.000 de spectatori, care au primit din partea organizatorilor ouă roșii și cozonac.

Pe scena din incinta Muzeului Satului Bucovinean au mai urcat corul de bărbați de la Bosanci, grupul folcloric „Moldava” din Fălticeni, dar și tocașii Parohiei din Rotunda și interpretele Mariana Maloș și Cătălina Rotaru.