Primul rezident a fost acceptat în Parcul Industrial Siret. Luni, 22 iulie, s-a semnat contractul de superficie pentru cinci hectare, între firma care administrează parcul și un investitor german în speță firma Anton Haering, care este unul dintre cei mai mari furnizori de piese auto din lume. Potrivit primarului orașului Siret, Adrian Popoiu, investitorul dorește să construiască, in trei ani, o fabrică unde să lucreze 600 de angajați. Investiția ajunge la aproximativ 60 de milioane de euro. ”Această societate a dorit să investească în România. Datorită investițiilor noastre din parcul industrial, a utilităților aduse acolo, a implemetării proiectelor în educație generatoare de forță de munca calificată, a fost ales orașul Siret. Concurența a fost acerbă, mai multe localități din Romania fiind vizitate de investitor. Purtăm discuții de aproape 10 luni și iată azi am reușit să semnăm un document foarte important”, a spus Popoiu. El a ținut să mulțumească tuturor celor care au fost implicați in acest proiect: Consiliul Judetean Suceava, prin președintele Gheorghe Flutur care a participat la câteva întâlniri; Universitatea Stefan cel Mare, prin rectorul Mihai Dimian același om dinamic care a fost prezent la mai multe întâlniri; Alexandru Moldovan, prefectul județului; Adrian Vestea, ministrul dezvoltării; Alin Andrieș, ministru secretar de stat la Ministerul Finanțelor; tuturor consilierilor din deliberativul siretean; colegilor din Primărie care au făcut un efort imens în redactarea și pregătirea documentelor, traducerilor, etc. (Viorel Haiura, Alina Butnariu și Florin Maidaniuc); firmei de consultanță Steinbeis, care a fost interfața între investitor și Primăria Siret.

”Construcția urmează să fie demarată după ce investitorul va depune o aplicație de finanțare la Ministerul de Finanțe și vor obține autorizația de construire. Acest proiect va dezvolta mult localitatea noastră. Ne continuăm munca”, a mai spus Adrian Popoiu.