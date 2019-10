Are 41 de ani, 3 case şi corpul plin de tatuaje, implanturi dermale, piercinguri şi cercei. Celebrul artist tatuator originar din Venezuela, Emilio Gonzalez, se află în România unde va participa la Convenţia Intrernaţională a Artiştilor Tatuatori din acest weekend şi a oferit un interviu exclusiv pentru Click!

Click! a stat de vorbă cu celebrul personaj. ”Nu sunt pentru prima dată în România. Chiar am stat o perioadă mai lungă aici şi am lucrat pentru Costi Azoiţei, la salonul lui de tatuaje. Am călătorit în peste 90 de ţări, dar România îmi place mult. Îmi plac sarmalele, ţuica şi micii. Mi-am făcut primul tatuaj la vârsta de 11 ani. Singur, acasă. Era sigla de la Queen şi a fost o improvizaţie bunicică. Cred că am peste 300 de tatuaje pe tot corpul.”, a declarat pentru Click! Emilio Gonzalez.

