Faimosul diamant de culoare roz deschis, care masoara 19,07 carate si a apartinut regalitatii franceze, incusiv din colectia lui Napoleon, a fost scos la vanzare in luna noiembrie, la Geneva, in cadrul traditionalei licitatii de bijuterii organizata de renumita casa de licitatii Christie’s.

Descoperit in secolul 17 in India, diamantul roz a apartinut timp de 250 de ani trezoreriei franceze.

Le Grand Mazarin a fost martor, de-a lungul secolelor, la istoria Frantei

Cu o istorie strans legata de cea a regalitatii franceze, diamantul de culoare roz deschis, de peste 19 carate, s-a regasit pe coroanele a numerosi imparati francezi de-a lungul secolelor, insa “mai presus de toate a fost martor la 350 de ani de istorie a Frantei” a declarat presedintele Christie’s, Francois Curiel.

Diamantul roz, denumit “Le Grand Mazarin”, al carui nume provine de la primul proprietar al sau, cardinalul italian Mazarin, diplomat si om politic, care a condus Franta in calitate de premier, sub domniile lui Ludovic al XIII-lea si Ludovic al XIV-lea, dar si mare colectionar de obiecte de arta, este o marturie unica a istoriei franceze.

La moartea sa, in 1661, cardinalul Mazarin a lasat mostenire marele diamant roz, ca un dar cu valoare sentimantala, lui Louis al XIV-lea, alaturi de alte celebre diamante ce i-au apartinut.

De-a lungul timpului, Le Grand Mazarin a fost plasat in coroanele a aproape tuturor monarhilor si imparatilor Frantei ce au urmat, pe parcursul a 250 de ani. Diamantul, “un simbol al frumusetii fara sfarsit, o adevarata comoara franceza” a luminat coroanele a nu mai putin de sapte imparati si regine, incepand cu regele Ludovic al XIV-lea, cunoscut sub numele de Regele Soare, a declarat presedintele Christie’s, Francois Curiel.

Bijuteria roz, “Le Grand Mazarin”, numita dupa Cardinalul Mazarin, a ramas apoi, in jur de 225 de ani, pe coroanele lui Naponeon I, Napoleon al III-lea si sotiei sale, imparateasa Emperor Eugenie.

Piatra roz, gasita in secolul al 17-lea, in minele antice din Golconda, din sudul Indiei, a trecut si prin mainile celebrului bijutier francez Frederic Boucheron si mai apoi prin ale baronului von Derwies, achizitionata si scoasa la licitatie totodata de acestia.

Scos pentru a doua oara in istoria sa la licitatie, diamantul roz, Le Grand Mazarin, a fost vandut cu pretul de 14,5 milioane de dolari

Spectaculosul diamant roz a fost scos la licitatie pentru a doua oara in istoria sa, pe 14 noiembrie, la Geneva iar pretul de vanzare estimat atunci de casa de licitatii Christie’s a variat intre sase si noua miliarde de dolari sau 5,1 si 7,7 milioane de euro. Chiar daca expertii Christie’s au evaluat capodopera de o frumusete inestimabila ce a marcat istoria Frantei, la maxim noua miliarde de dolari, piatra pretioasa a fost vaduta in final pe suma de 14,5 milioane de dolari, unui comparator al carui nume nu s-a facut public. Faimoasa casa de bijuterii Christie’s a spus ca, acum, diamantul roz face parte dintr-o colectie privata, fara a-i dezvalui numele proprietarului.

“Prezent pe coroanele a aproape tuturor regilor si imparatilor Frantei, de la Ludovic al XV-lea, Le Grand Mazarin este, fara indoiala, Diamantul Coroanei printre bijuteriile regale franceze”, asa cum a spus directorul departamentului pentru bijuterii din cadrul Christie’s, Rahul Kadakia.

Faimosul diamant roz a mai fost scos la licitatie de-a lungul timpului. Renumita piatra roz se numara printre bijuteriile coroanei franceze vandute in 1887, la 17 ani dupa ce al doilea imperiu al Frantei s-a prabusit iar Napoleon al III-lea si sotia sa Eugenie au cautat exil in Anglia, lasand astfel bijuteriile lor in urma.

Le Grand Mazarin, legendarul diamant roz, de 19 carate, este pe langa o bijuterie de mare valoare, o marturie unica a istoriei Frantei, potrivit www.bespecial.ro/bratari-argint.