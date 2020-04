Începând de luni, 6 aprilie, purtarea măștii de protecție în jurul gurii și nasului devine obligatorie în municipiul Suceava și în cele opt localități unde este instituită carantina totală. Așa a decis astăzi Comitetul pentru Situații de Urgență al județului Suceava prezidat de prefectul Alexandru Moldovan. Masca este obligatorie în mijloacele de transport și în toate zonele și spațiile publice din municipiul Suceava și localitățile Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. În lipsa măștii pot fi folosite fulare, eșarfe, bandane etc.

Vă prezentăm hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava:

Măsurile adoptate constau în:

1.Obligația de a purta mijloace de protecție ale gurii și nasului, de către toate categoriile de persoane indiferent de simptomatologie, în mijloacele de transport în comun și în toate zonele și spațiile publice din interiorul zonei carantinate (municipiul Suceava și cele 8 comune limitrofe Adâncata, Salcea, Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei). Prin mijloace de protecție minimale se înțelege: măști de protecție, eșarfe, fulare, alte mijloace vestimentare care pot acoperi gura și nasul. 2. Conducătorii mijloacelor de transport în comun nu vor permite accesul cetățenilor în mijloacele de transport fără mijloacele de protecție minimale. 3. Conducătorii instituțiilor sunt responsabili de a nu permite accesul cetățenilor în incinta clădirilor și spațiilor publice fără mijloace de protecție minimale. 4. La intrarea în instituțiile și autoritățile publice vor fi asigurate mijloace de protecție suplimentare care constau în:

– asigurarea unui preș îmbibat cu soluție de dezinfectare- cloramina – la intrarea pe căile principale de acces în clădire

– asigurarea mijloacelor de dezinfecție prin punerea la dispoziție personalului propriu și persoanelor din exterior care au acces în instituție a flacoanelor cu soluții de dezinfectare și a prosoapelor de hârtie

– asigurarea la nivelul instituțiilor și sediilor autorităților publice locale a cantităților necesare de săpun antiseptic și dezinfectant, a materialelor de protecție, măști respectiv mănuși, în cantități suficiente pentru a asigura nevoile angajaților, respectiv a persoanelor care intră în instituție.

– administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ai altor locații în care există flux de persoane sunt obligați să monteze preșuri îmbibate cu substanțe dezinfectante la intrarea în aceste spații.

Răspunzători pentru implementarea acestor măsuri la nivelul entităților pe care le conduc/ administrează, sunt conducătorii instituțiilor, autorităților publice locale, administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ai altor locații.