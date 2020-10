„Compasiunea este baza moralității.” – Arthur Schopenhauer

Joi seara, am aflat că Președintele Statelor Unite Donald Trump și Prima Doamnă au fost confirmaţi pozitiv la corona-virus, după ce consiliera sa Hope Hicks care l-a însoțit și la dezbaterea cu Joe Biden de miercuri, a fost de asemenea testată pozitiv. Președintele declarase joi noaptea, la Fox News: „Hope Hicks, care a muncit foarte mult, fără să facă nici măcar o mică pauză, tocmai a fost testată pozitiv la COVID-19. Teribil! Prima doamnă şi cu mine aşteptăm rezultatul propriilor teste. Între timp, vom începe procesul de carantinare”. Donald Trump a confirmat rezultatul pozitiv al testului său vineri dimineața.

Hicks începuse să aibă primele simptome miercuri seara, în timp ce se întorcea de la un marș din Minnesota, fiind izolată de îndată la bordul avionului de ceilalți pasageri, a dezvăluit pentru Associated Press un oficial al administrației prezidențiale care a făcut declarații sub condiția anonimatului.

Diagnosticul lui Trump vine ca o lovitură pentru campania sa cu doar o lună înainte de alegeri. Medicul Casei Albe a transmis că președintele va rămâne izolat la reședința sa de la Casa Albă pentru cel puțin 14 zile, în funcție și de starea sa de sănătate, și cum acesta se simte bine, își va îndeplini îndatoririle din carantină. Dar, va fi nevoit să-și anuleze marșurile electorale în statele cheie precum Wisconsin, Florida și Arizona. Va fi pusă sub semnul întrebării și participarea sa la a doua dezbatere electorală programată pentru 15 octombrie. Vicepreşedintele Mike Pence va prelua conducerea SUA, dacă Trump nu va mai avea capacitatea de a o face, şi îl va notifica în acest sens.

La aflarea acestor vești, mi-am zis: Dă-le Doamne sănătate! Și mulți, foarte mulți cetățeni ai acestei țări au simțit la fel, au avut sentimentul de compasiune și de speranță în bine.

Au fost și unii care s-au bucurat, pregătindu-și armele de luptă, crezând că acum este momentul „să tragă”… Și m-am întrebat cu adâncă tristețe, cum te poți bucura de răul produs cuiva? De suferința cuiva? Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac! Dar astfel îți poți da seama de nivelul scăzut de moralitate al celor care au reacționat în acest mod, numai și numai pentru că Președintele este situat ideologic pe alt plan decât al lor și pentru că sunt stăpâniți de egoism, vanitate și invidie, sentimente care-și au rădăcina în răutatea pe care o poartă în suflete. Gest inuman, primitiv! A te bucura de a răul altcuiva este degradant pentru ființa care se denumește om!

Blaise Pascal susținea că simțirea se deformează tot așa cum se deformează și mintea: „Mintea ca și simțirea, o formează și o deformează tovărășiile; așa încât, după cum acestea sunt bune sau rele, o formează sau o deformează. A ști să alegi bine este deci absolut hotărâtor pentru a o forma și nu a o deforma”. Biblia (Luca 6,27-35) ne glăsuiește: „Dacă binele altuia ne provoacă invidie, atunci binele devine un blestem și distrugem binele și pe aproapele. Dacă vrem binele unei persoane, nu suntem triști pentru că persoana e bună și inteligentă, bogată și frumoasă, ci suntem mulțumiți, în timp ce omul egoist e fericit numai dacă el e bogat și frumos”. Și textul biblic continuă: „Rugați-vă lui Dumnezeu pentru cei care vă calomniază. Pentru cine rostește cuvinte rele despre tine și despre alții, tu spune cuvinte bune despre el către Tatăl!” Sunt versete care arată că numai binele poate însănătoși răul, și oricum, nu trebuie să ne lăsăm contaminați de rău.

Poate pentru că trăim momente ale vieții când ura a atins valori neașteptate, cineva scria: „Ura și focul trebuie înăbușite din primul moment, altfel în urma lor rămâne cenușa”.

Se pare că sentimentele care stau la baza vieții omului, ca iubirea, prietenia, respectul nu mai unesc oamenii atât de puternic ca ura ajunsă la cote alarmante, căci ea refuză să treacă evenimentele prin filtrul rațiunii și se manifestă ca o „nebunie a inimii”.

Dar, așa cum din plâns se poate trece la înseninare, zâmbet și râs (omului îi este dată această dialectică), tot așa din ură se poate încerca a trece la sentimentul binefăcător al temperării acesteia.

Un analist politic român a explicat astăzi 4 oct. 2020, într-un articol de ziar cum „l-a ajutat” noul corona-virus pe președintele SUA, Donald Trump, să-și relanseze campania electorală.

Potrivit celor arătate de el, explică presa, dacă în urmă cu câteva zile, Donald Trump era nevoit să se poziționeze în defensivă, acum, după ce a anunțat că a contactat noul corona-virus, situația s-a schimbat, Președintele SUA se bucură de compasiunea și simpatia americanilor, iar în următoarea perioadă, cel mai probabil va trece la ofensivă.

„De la anunțul public al infectării sale, totul s-a întors însă împotriva democraților și a lui Biden, echipa de strategi ai lui Trump având răbdare și aplicând magistral exact tehnicile artelor marțiale asiatice”, a explicat analistul politic Cozmin Gușă, care a continuat: „Președintele SUA devine uman, vulnerabil la boală dar activ și muncind pentru națiune chiar din starea sa. Peste câteva zile, când va fi învins boala, cu un medicament experimental «Made in USA», Trump va apărea din nou ofensiv, fiind dovada vie că sistemul aflat sub conducerea sa funcționează și are soluții chiar în lupta cu COVID-ul. Iar democrații și Biden vor intra la rândul lor în defensivă, fapt ce le va fi fatal exact înainte cu câteva săptămâni de alegeri”.

Să se știe: „Nu mor caii când vor câinii!”

Veste: Președintele Trump a ieșit din spital să-și salute susținătorii.

Și încă odată să se știe: „Nu mor caii când vor câinii!”

Vavila Popovici – Carolina de Nord