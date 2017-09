Un mopedist băut și fără permis a fost prins și imobilizat de polițiști, după ce a fost urmărit pe o distanță de aproximativ 500 de metri, fiindcă nu a oprit la semnalul regulamentar. S-a întîmplat aseară, la ora 22.15, la Sucevița. Mopedul era condus de un localnic de 26 de ani. Acesta nu deține permis pentru nici o categorie auto și avea o alcoolemie de 0,43 la mie în aerul expirat. Tînărul s-a ales cu dosar penal.

