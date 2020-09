Sâmbătă seară patrula de siguranță publică din cadrul Secției nr. 3 de Poliție Rurală Marginea, executând serviciul de supraveghere și control trafic rutier pe DN 2E, raza comunei Horodnic de Sus, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care se deplasa pe DN 2E din comuna Horodnic de Sus.

Conducătorul autoturismului a ignorat semnalele regulamentare de oprire, continuându-și deplasarea în viteză către Școala Gimnazială a comunei Horodnic de Sus.

S-a procedat la urmărirea autoturismului în cauză, folosindu-se semnalele acustice și luminoase în funcțiune pe o distanță de aproximativ 2 km, iar în intersecția DN 2E Horodnic de Sus, cu DC 45 Horodnic de Sus, conducătorul auto a virat pe DC 45 Horodnic de Sus, continuându-și deplasarea, fără a opri la semnalele de oprire.

În apropierea centrului comunei Horodnic de Sus, s-a reușit blocarea autoturismului, conducătorul auto fiind identificat ca fiind un tânăr de 22 ani, domiciliat în com. Voitinel, care nu figurează ca posesor de permis de conducere pentru nicio categorie auto.

De asemenea s-a constatat că autoturismul nu este asigurat în caz de daună și nu are inspecția tehnică periodică efectuată la data de 19.09.2020, șoferul fiind sancționat contravențional.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.