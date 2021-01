Poliţiştii suceveni au fost nevoiţi să folosească armanentul din dotare pentru a prinde un şofer care nu a oprit pentru control. În după amiaza zilei de vineri, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Suceava – Biroul Rutier au efectuat semnale regulamentare de oprire a unui autoturism cu volan pe partea dreapă, care circula cu viteză pe strada Traian Vuia din Suceava, dinspre strada Calea Unirii spre strada Cernăuți. Şoferul autoturismului a semnalizat inițial intenția de a opri pe dreapta, iar după ce a trecut de autospeciala de poliție a demarat în trombă spre cartierul Ițcani, refuzând să oprească. Echipajul de poliție a pornit în urmărirea celui în cauză cu autospeciala de poliție.

Pe parcursul urmăririi, şoferul s-a angajat în mai multe manevre de depășire neregulamentare punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Astfel la intersecția străzilor Cernăuți cu Grigore Alexandru Ghica acesta a acroșat un autovehiculul în timp ce depășea neregulamentar coloana de mașini aflate în trafic, în urma accidentului rezultând avarierea ușoară a celor două autovehicule. Conducătorul auto nu a oprit nici după producerea accidentului, continuându-și deplasarea în viteză și depășind autovehiculele neregulamentar pe strada Grigore Alexandru Ghica apoi pe Drumul Național 2, spre Siret.

În afara localității Pătrăuți, poliţistul care se afla pe locul dreapta față în maşina de poliție a folosit armamaentul din dotare, executând un foc de avertisment. Imediat după folosirea armamentului, şoferul urmărit a oprit autoturismul pe partea dreaptă a drumului.

Conducătorul auto a fost identificat în persoana unui tânăr de 23 ani, din comuna Voitinel. Acesta a fost imobilizat și încătușat prin folosirea mijloacelor din dotare. După efectuarea unui control asupra vehiculului, șoferul a fost condus la sediul Poliției pentru continuarea verificărilor.

Tânărul de 23 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea 0,00 mg/l. Totodată, a fost testat și conducătorul autoturismului acroșat în trafic, rezultatul fiind negativ.

Verificările sunt continuate de lucrători din cadrul Biroului Rutier al Poliţiei Municipiului Suceava pentru soluționarea tamponării.

Tânărul de 23 de ani a fost sancționat contravențional pentru neoprire la semnalele poliției și depășiri neregulamentare.