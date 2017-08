Un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a ales cu dosar penal după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, fiind urmărit apoi pe un drum comunal din Șcheia. În noaptea de joi spre vineri, o patrulă de poliție aflată pe strada Grigore Alexandru Ghica, din municipiul Suceava, a înregistrat cu aparatul radar un autoturism care rula cu viteza de 77 km/h, pe un sector de drum cu limită de viteză 50 km/h, motiv pentru care s-a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire. Șoferul nu s-a conformat și a continuat deplasarea spre un drum comunal din Șcheia. Polițiștii au început urmărirea autoturismului care și-a continuat deplasarea pe strada Aviatorului din comuna Șcheia, iar la un moment dat șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu o movilă de pământ.

În urma impactului, a rezultat rănirea ușoară a unui tânăr de 27 de ani din comuna Straja, pasager în autoturism. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto identificat ca fiind un tânăr de 23 de ani din comuna Brodina, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

