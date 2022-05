Sâmbătă seară politiții din cadrul Serviciului Rutier Suceava – IPJ Suceava in timp ce aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu, pe Drumul Național 2, in afara localitatii Darmanesti, cu autospeciala de politie dotata cu aparat radar, au fost depasiti in viteza de un autoturism in zona de actiune a indicatorului depasire interzisa, cu incalcarea marcajului longitudinal simplu continuu. Avand in vedere manevra de depasire neregulamentara, prin punerea in functiune a semnalelor acustice si luminoase ale autospecialei de politie, s-a incercat oprirea autoturismului, moment in care conducatorul auto a marit viteza de deplasare, incercand sa se sustraga controlului.

Autoturismul a fost urmarit pe Drumul National 2, directia catre mun. Suceava, cu semnalele acustice si luminoase, însa conducatorul auto a refuzat in repetate randuri sa

respecte indicatiile si dispozitiile politistilor in vederea opririi si supunerii controlului, cel in cauza continuandu-si deplasarea.

Conducatorul autoturismului s-a deplasat atat in interiorul localitatii Patrauți cât si in afara municipiului Suceava cu o viteza de 135 km/h, pe un sector de drum in care

limita de viteza era de 70 km/h.

La intersectia dintre Drumul National 2 cu Varianta Ocolitoare 2 a municipiului Suceava s-a reusit blocarea autoturismului, acesta fiind fortat sa opreasca pe partea

dreapta, in afara partii carosabile.

La volanul autoturismului a fost legitimat conducatorul auto in varsta de 53 ani, cu domiciliul in municipiul Suceava.

Avand in vedere faptul ca soferul emana halena alcoolica, i-a fost solicitat sa sufle in aparatul etilotest din dotarea Serviciului Rutier Suceava, insa acesta nu a respectat

indicatiile agentilor de politie si dupa mai multe incercari, in care aparatul a dat eroare, a declarat ca nu doreste sa mai sufle in aparatul etilotest insa doreste sa fie condus Spitalul Judetean „Sf. loan cel Nou”, Suceava, secția U.P.U., in vederea recoltarii de mostre biologice de sange.

Șoferul a fost condus la Spitalul Judetean „Sf. loan cel Nou”, Suceava, secția U.P.U., unde, i-au fost prelevate doua mostre biologice de sange necesare in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Soferul a fost sancționat contravențional conform art. 120 alin. 1 lit. H si I din H.G. 1391/2006 pentru nerespectarea prevederilor art. 101 alin. 1 lit. g din O.U.G. 195/2002 cu amenda in cuantum de 725 lei, intrucat a efectuat manevra de depasire neregulamentara, iar ca masura complementara s-a dispus reținerea permisului de conducere conform art. III, alin. 1 lit. C din O.U.G. 195/2002.

Totodata, cel in cauza a fost sanctionat contraventional conform art. 121 alin. 1 din H.G. 1391/2006 pentru nerespectarea prevederilor art. 102 alin. 3 lit. e din O.U.G.

195/2002 cu amenda in cuantum de 1.450 lei, intrucat a fost filmat si inregistrat de aparatul radar, montat pe autospeciala de politie circuland cu viteza de 135 km/h pe un

sector de drum cu limitare de 70 km./h si cu amenda in valoare de 725 lei conform art. 31 lit. A din O.U.G. 195/2002 pentru nerespectarea prevederilor art. 100 alin. 3 lit F din O.U.G. 195/2002 intrucat nu a respectat indicațiile si dispozitiile politistului rutier.