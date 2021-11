Sâmbătă seara, lucrătorii patrulei de siguranță publică din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești, în timp ce executau serviciul de supraveghere și control al traficului rutier, pe raza comunei Voitinel, pe drumul comunal din cătunul de romi au efectuat semnalele de oprire conducătorului unui autoturism. Șoferul nu s-a conformat semnalului de oprire motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia cu autospeciala din dotare, iar după aproximativ 200 de metri autoturismul urmărit a fost blocat în trafic.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că autoturismul este condus de un tânăr de 22 ani domiciliat în comuna Voitinel, care nu posedă permis de conducere. Fiind testat cu aparatul etilotest s-a stabilit că șoferul nu a consumat băuturi alcoolice.

Polițiștii au mai constatat că șoferul nu are asupra sa documentele prevăzute de lege iar autoturismul are ITP expirat din data de 5.06.2021 și nu are poliță de asigurare obligatorie RCA, valabilă.

În cauză lucrătorii de poliție s-au sesizat din oficiu, întocmind dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

De asemenea, conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform O.U.G. 195/2002 și Legea 132/2017 pentru abaterile mai susmenționate.