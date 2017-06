Un tânăr de 19 ani, din Brodina, a fost urmărit în trafic pe o distanță de cîțiva kilometri, fiindcă nu a oprit la semnalul polițiștilor. S-a întîmplat aseară, la Horodnic de Sus. Tînărul circula cu o motocicletă neînmatriculată și nu deține permis pentru nici o categorie auto. După ce a fost urmărit aproape 5 kilometri, individul a abandonat vehiculul și a fugit spre o zonă împădurită. El a fost prins la scurt timp și va fi cercetat penal. De asemenea, tînărul a fost sancționat contravențional, după ce a fost verificat cu etilotestul, iar aparatul a indicat o valoare de 0,31 de mg/l de alcool pur în aerul expirat.

