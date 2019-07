Garda Forestieră Suceava a solicitat Ministerului Mediului acordarea de despăgubiri în valoare de peste 62.000 de lei pentru pagubele produse în gospodării de către animalele sălbatice, în perioada 27 martie-3 iulie. Prefectul Mirela Adomnicăi a prezentat, într-o conferință de presă, o situație a Gărzii Forestiere din care rezultă că urșii au ucis 16 bovine și 2 ovine și au distrus mai mulți stupi de albine. Cazurile s-au înregistrat la Pojorîta, Moldovița, Panaci, Iacobeni, Sadova, Brodina și Cîmpulung Moldovenesc. De asemenea, un rîs a omorît o bovină la Broșteni, iar un lup a ucis o ovină la Panaci.

