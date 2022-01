Directorul Muzeului Național al Bucovinei din Suceava, Emil Ursu, a declarat, la Radio Top, că decizia de a permite intrarea în muzee fără certificat verde COVID este justă și a condus deja la creșterea numărului de vizitatori. Certificatul verde nu mai este solicitat la muzee, începînd cu data de 8 ianuarie, în baza Hotărîrii de Guvern nr.34/06.01.2022. Directorul a afirmat: „Măsura este una reparatorie. Nu cunosc vreun caz de infectare la vreun muzeu, pe glob. N-am înțeles pentru ce au fost necesare măsuri restrictive în muzee. Sigur, pentru evenimente e o altă discuție, pentru că timpii sînt mai mari. Însă, pentru vizitare nu era nevoie de măsuri restrictive, avînd în vedere că se respectă măsurile de protecție sanitară. În consecință, Hotărîrea de Guvern nr. 34 a lămurit problema și la intrarea în muzee nu mai trebuie prezentat certificatul verde”. Așadar, vizitatorul nu mai trebuie să prezinte dovada că este vaccinat, că a trecut prin boală ori că are un test Real Time-PCR negativ. Emil Ursu a mai spus că, în decembrie, cînd accesul era permis doar cu certificat verde, la Cetatea de Scaun s-au vîndut peste 2.000 de bilete, în condițiile în care în alți ani, doar de Crăciun obiectivul turistic avea între 4.000 și 6.000 de vizitatori. El a adăugat: „La Cetate, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, lumea nu a fost tocmai favorabilă cu noi, din cauza certificatului verde. În a doua zi de Crăciun am fost la Cetate și am rămas șocat de numărul mare de oameni care se întorceau nervoși. Erau revoltați, în general, nu neapărat la adresa muzeului. Dar, sigur, înjurau muzeul, de fapt, administrația Cetății”. Certificatul verde a fost introdus de autoritățile centrale.