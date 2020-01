Muzeul Bucovinei a sărbătorit sâmbătă, 25 ianuarie, 120 de ani de existență într-un cadru festiv și în prezența ministrului culturii, Bogdan Gheorghiu, a prefectului Alexandru Moldovan, vicepreședintelui Consiliului Județean, Marin Gheorghe Niță, primarului Sucevei Ion Lungu, a IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a unor invitați de marcă din țară și străinătate (Republica Moldova și Ucraina). Amifitrionul evenimentului, directorul general al Muzeului Bucovinei, Emil Constantin Ursu, a reliefat în discursul său importanța momentului sublinind că ”această instituție cu resursele pe care le-a avut, cu personalul pe care l-a avut funcție de epocă a încercat de-a lungul celor 120 de ani să păstreze, să adune și să transmită de la generație la generație memoria culturală a acestei zone”. Ursu a ținut să precizeze că Muzeul Bucovinei a avut în Consiliul Județean un finanțator generos. ”Este știut faptul că nimic nu se poate fără bani. Ori bani au fost mai mulți sau mai puțini în ultimii 15 ani. Mulțumim lui Dumnezeu că am avut un finanțator, Consiliul Județean, care a înțeles că Muzeul poate fi motor de dezvoltare în această zonă și în consecință alături de marile proiecte precum Cetatea de Scaun, laboratorul zonal sau Muzeul Bucovinei au existat și proiecte mai mici care au însemnat niște sume de bani. Muzeul Bucovinei are un plan editorial generos. Încearcă să publice lucruri relevante pentru cultura națională. Toate acestea se fac cu bani iar la Suceava Consiliul Județean este un finanțator generos”, a mai spus Ursu. Au transmis mesaje la ceas aniversar IPS Pimen, ministrul culturii Bogdan Gheorghiu, prefectul Alexandru Moldovan, primarul Ion Lungu și vicepreședintele Consiliului Județean, Marin Gheorghe Niță.

