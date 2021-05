Un urs care și-a făcut de cap în zona comunei Pojorîta ar putea avea în curând soarta celebrului urs Arthur ucis de prințul Emanuel von und zu Liechtenstein. Ursul de circa 4-5 ani a făcut pagube în mai multe gospodării ucigând până acum patru viței. Autoritățile, Garda de Mediu Suceava, Garda Forestieră Suceava, Direcția Silvică Suceava și Camera Agricolă Suceava s-au reunit și au hotărât să Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, o solicitare de derogare necesară recoltării acestui urs.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating