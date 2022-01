Grupul de Comunicare Strategică a transmis că în ultimele 24 de ore, în județul Suceava au fost înregistrate 375 de cazuri noi de coronavirus. Numărul acestora a scăzut comparativ cu cel de vineri, când la nivelul județului au fost înregistrate 455 de îmbolnăviri cu virusul Sars-Cov-2. Rata de infectare în județ a ajuns la 1,39 cazuri de Covid la mia de locuitori.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 6.036 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 114 mai mult decât în ziua anterioară. 521 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile 1. Alba 34.636 80 0,90 2. Arad 43.568 106 1,61 3. Argeș 47.087 44 0,65 4. Bacău 42.360 214 0,80 5. Bihor 52.311 271 1,46 6. Bistrița-Năsăud 19.990 107 0,83 7. Botoșani 23.325 102 0,56 8. Brașov 68.955 237 1,47 9. Brăila 23.332 43 0,54 10. Buzău 24.756 36 0,49 11. Caraș-Severin 19.564 38 0,72 12. Călărași 17.917 13 0,30 13. Cluj 91.846 446 2,13 14. Constanța 70.811 199 1,27 15. Covasna 13.458 29 0,60 16. Dâmbovița 37.084 83 0,62 17. Dolj 45.796 57 0,47 18. Galați 44.811 60 0,61 19. Giurgiu 20.128 28 0,41 20. Gorj 15.409 12 0,25 21. Harghita 14.650 106 0,80 22. Hunedoara 36.980 129 1,28 23. Ialomița 19.735 21 0,55 24. Iași 73.251 211 0,58 25. Ilfov 78.217 166 1,67 26. Maramureș 32.401 156 1,08 27. Mehedinți 15.925 14 0,28 28. Mureș 40.817 61 0,75 29. Neamț 32.151 121 0,79 30. Olt 26.468 23 0,35 31. Prahova 64.554 124 0,79 32. Satu Mare 21.557 137 1,02 33. Sălaj 18.160 65 0,79 34. Sibiu 44.298 131 1,27 35. Suceava 40.338 375 1,39 36. Teleorman 25.222 20 0,30 37. Timiș 89.801 334 1,46 38. Tulcea 14.084 38 0,51 39. Vaslui 27.165 55 0,30 40. Vâlcea 27.080 60 0,63 41. Vrancea 18.204 65 0,48 42. Mun. București 314.906 1085 1,76 43. Din străinătate** 2.834 127 44. Cazuri noi nealocate pe județe 3.883* 207 TOTAL 1.839.825 6.036

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

În total, până astăzi, 8 ianuarie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.839.825 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 13.838 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.758.184 de pacienți au fost declarați vindecați.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 367 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare 1 ALBA 2 2 ARAD 7 3 ARGEŞ 5 4 BACĂU 18 5 BIHOR 7 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 0 7 BOTOŞANI 3 8 BRĂILA 2 9 BRAŞOV 10 10 BUZĂU 3 11 CĂLĂRAŞI 2 12 CARAŞ-SEVERIN 5 13 CLUJ 16 14 CONSTANŢA 13 15 COVASNA 2 16 DÂMBOVIŢA 8 17 DOLJ 7 18 GALAŢI 19 19 GIURGIU 1 20 GORJ 1 21 HARGHITA 7 22 HUNEDOARA 11 23 IALOMIŢA 2 24 IAŞI 9 25 ILFOV 15 26 MARAMUREŞ 4 27 MEHEDINŢI 0 28 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 74 29 MUREŞ 9 30 NEAMŢ 7 31 OLT 3 32 PRAHOVA 3 33 SĂLAJ 3 34 SATU MARE 3 35 SIBIU 6 36 SUCEAVA 49 37 TELEORMAN 3 38 TIMIŞ 14 39 TULCEA 1 40 VÂLCEA 5 41 VASLUI 5 42 VRANCEA 3 Total 367

Până astăzi, 58.997 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 07.01.2022 (10:00) – 08.01.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 26 de decese (12 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dolj, Iași, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu și Vaslui. Dintre cele 26 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 50-59 ani, 4 la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 la categoria de vârstă peste 80 ani. Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.

Din totalul de 26 de pacienți decedați, 24 erau nevaccinați și 2 vaccinați. Cei 2 pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 70-79 ani și peste 80 ani. Pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități. Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.424, cu 28 mai puțin decât în ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 406 persoane, cu 2 mai mult decât în ziua anterioară. Dintre cei 406 pacienți internați la ATI, 33 au certificat care atestă vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 102 sunt minori, 93 fiind internați în secții, cu unul mai puțin decât în ziua anterioară și 9 la ATI, cu unul mai puțin decât în ziua anterioară.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 11.179.172 de teste RT-PCR și 6.299.562 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 22.295 de teste RT-PCR (8.088 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.207 la cerere) și 42.413 teste rapide antigenice.

Pe teritoriul României, 21.178 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 3.049 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 48.348 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 64 de persoane.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.518 apeluri la numărul unic de urgență 112 și 597 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat, în ziua de 7 ianuarie, 775 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 189.100 lei. De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliției, au fost întocmite, ieri, 2 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 352 Cod Penal.