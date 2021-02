Conducerea USR Suceava a transmis că luni seara a fost finalizată prima etapă a procesului de selecție a candidaților acestui partid pentru funcția de prefect al județului Suceava. Liderul USR Suceava, Teodora Munteanu a declarat că după numărarea voturilor în cadrul Biroului Electoral, prin desemnarea listei de trei candidați, din cele nouă candidaturi depuse, cei trei candidați pentru postul de prefect sunt, în ordine alfabetică, Lorena Buburuzan, Iulian Cimpoeșu, Teodor Matei. Teodora Munteanu a spus că această listă va fi transmisă Biroului Național al USR. „

Decizia finală de numire în funcția de Prefect al Județului Suceava o va lua Biroul Național USR, după analizarea celor 3 propuneri locale, după data de 17 februarie. Noii prefecți vor fi instalați în funcții începând cu data de 8 martie.

Avem convingerea că oricare dintre cei trei nominalizați pot reprezenta, cu determinare, competență și integritate, interesul tuturor cetățenilor județului Suceava”, a declarat Teodora Munteanu.

În ceea ce-i privește pe cei trei finaliști, Lorena Buburuzan este consilier local în Suceava și administrator financiar SAP la Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava, Iulian Cimpoieșu este muzeograf la Muzeul de Istorie Suceava, iar Teodor Matei este jurist, practician în insolvență.