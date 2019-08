USR Suceava începe să strângă semnături pentru candidatura liderului USR Dan Barna la alegerile prezidențiale din acest an. Vicepreședintele USR Suceava, Ionuț Agape, a anunțat că Alianța 2020 USR PLUS începe o nouă campanie de strângere de semnături, necesare participării la alegerile prezidențiale de pe data de 10 noiembrie 2019.

El a precizat că primele liste vor fi completate duminică, 4 august 2019, între orele 18:00 și 20:00, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava. „Am șters mapele de praf, am refăcut stocul de pixuri, am cumpărat încălțăminte noi și, începând de luni, 05.08.2019, vom fi prezenți în tot județul. Te invităm să semnezi pentru candidatul nostru la președinția României, Dan Barna”, a declarat Ionuț Agape, care este și coordonatorul campaniei de strângere de semnături.