Internetul din Statele Unite a aparut din ARPANET, o retea sponsorizata de Agentia de Proiecte de Cercetare Avansata a Departamentului Apararii din SUA in anii ’60. La randul sau, Internetul din Statele Unite a constituit fundamentul pentru Internetul mondial de astazi.

Conexiunile de internet din Statele Unite sunt furnizate in mare parte de sectorul privat si sunt disponibile intr-o varietate de forme, folosind o varietate de tehnologii, dar si o gama larga de viteze si costuri. In 2017, 76% dintre americani foloseau internetul, care se afla pe locul 54 al SUA in lume. Statele Unite ocupa locul 1 in lume cu 7.000 de furnizori de servicii de internet (ISP), conform CIA, si al 3-lea pentru numarul de utilizatori de internet (in urma Chinei si a Indiei). Latimea de banda a internetului pentru fiecare utilizator de Internet a fost a 43-a cea mai mare din lume in 2016.

Denumiri de domeniu de nivel superior de Internet specifice SUA includ .us, .edu, .gov, .mil, .as (Samoa Americana), .gu (Guam), .mp (Insulele Mariane de Nord), .pr (Puerto Rico) , si .vi (Insulele Virgine SUA). Multe organizatii si persoane din Statele Unite folosesc, de asemenea, domenii generice de nivel superior, cum ar fi .com, .net, .org, .name etc.

Accesul la Internet a devenit vital pentru comunicare, obtinerea de informatii, cautarea de locuri de munca si participarea la o economie mondiala in continua schimbare

America, a patra tara ca marime din lume pe suprafata, nu face exceptie. Cu peste 312 milioane de utilizatori de internet din 2018 este una dintre cele mai mari piete online din intreaga lume. In 2019 s-a constatat ca doar zece la suta dintre adultii din SUA au spus ca nu folosesc internetul. Utilizarea internetului in Statele Unite este frecventa, 43% dintre adultii chestionati spunand ca au folosit internetul de mai multe ori pe zi in februarie 2018, fata de doar 8% care au spus ca au accesat internetul o data pe zi. Statele Unite sunt, de asemenea, una dintre cele mai bine cotate tari in ceea ce priveste libertatea internetului, ocupand locul patru in indexul Freedom House din 2017, cu 21 de puncte.

Utilizarea internetului in Statele Unite se orienteaza catre un acces din ce in ce mai mobil

Incepand cu 2019, 40,61% din traficul web din Statele Unite provine de la dispozitive mobile. In 2023, aproape 85% dintre adultii din Statele Unite sunt asteptati sa acceseze internetul prin intermediul telefonului mobil, in crestere de la 80,3% in 2018. Incepand cu 2019, conform Statista.com, americanii au petrecut jumatate din timpul lor pe aplicatiile de pe smartphone. In acelasi an s-a constatat ca cea mai populara aplicatie in randul publicului smartphone din Statele Unite este YouTube, cu un nivel de utilizator de 77,2%. Facebook, Cautarea Google si Google Maps sunt de asemenea foarte populare in randul utilizatorilor de telefonie mobila din SUA.

Social media este una dintre cele mai populare activitati online, iar in 2019, 79% din populatia din Statele Unite a avut un profil de retea sociala

Cu o cota de piata de 45% din toate vizitele pe retelele de socializare din tara, reteaua sociala Facebook este una dintre cele mai populare entitati de socializare din Statele Unite, urmata de Reddit si Pinterest. In ceea ce priveste aplicatiile de mesagerie, Facebook Messenger este cea mai importanta aplicatie de mesagerie mobila din Statele Unite, cu aproape 109 milioane de utilizatori unici din SUA. Snapchat s-a clasat pe locul doi cu o audienta de peste 49 de milioane de utilizatori.

Cumparaturile online sunt de asemenea o activitate online foarte populara printre utilizatorii de internet din Statele Unite

In 2018 numarul cumparatorilor digitali din Statele Unite a fost estimat la 259 de milioane. Prognoza arata ca se estimeaza ca aceasta cifra va creste la peste 307 milioane pana in 2023. Cele mai importante site-uri de retail online din tara includ Amazon, Walmart, eBay, Target si Apple. Comertul mobil creste, de asemenea agresiv, veniturile din comertul comercial din SUA fiind de peste 207 miliarde de dolari americani in 2018. Amazon are cea mai populara aplicatie de cumparaturi mobile din Statele Unite, cu putin peste 145 de milioane de utilizatori lunari din martie 2019. Walmart si eBay clasat pe locul doi, respectiv al treilea.