Sucevenii care doresc să-şi facă vacanţa de anul acesta în Egipt/Hurghada şi să zboare direct de pe Aeroportul Ştefan cel Mare din Suceava, ar trebui să se grăbească şi să efectueze o rezervare în cel mai scurt timp. Acesta este îndemnul agenţiei de turism Campion Tour din Suceava.

Și asta pentru că deja mai multe din cursele Suceava – Egipt sunt pline 100%. De exemplu, plecările din 28 aprilie, 16 iunie, 23 iunie, 30 iunie, 7 iulie sunt epuizate în totalitate, iar cursa din 14 iulie are un grad de ocupare de 99%. Un grad de ocupare foarte ridicat au şi celelalte curse charter, aşadar locurile rămase disponibile se vor epuiza în totalitate în scurt timp.

„Sucevenii trebuie să aibă în vedere totodată, că multe din hotelurile cu servicii bune au început să intre în stop sale pentru anumite perioade, deci nu mai au camere disponibile!

Considerăm că succesul cursei charter Suceava – Egipt se datorează, în primul rând, preţurilor foarte bune! O vacanţă în regim All Inclusive la un hotel de 5*, cu zbor din Suceava şi toate taxele de aeroport incluse are un preţ începând de la 450 euro/persoană. În al doilea rând, atracţia sucevenilor pentru Egipt este determinată, credem noi, şi de apetitul în creştere pentru destinaţii noi, însă care oferă servicii bune şi foarte bune, de tip All Inclusive: “sucevenii s-au obişnuit deja de 3 ani de zile cu zborurile charter Suceava – Antalya, iar cei care îşi doresc o alternativă bună, la preţuri decente, mai ales în perioadele de primăvară sau toamnă, aleg de regulă Egiptul pentru temperaturile excelente, plajele cu nisip fin şi facilităţile pentru copii”, declară Mihai Costea, co-fondator al agenţiei de turism Campion Tour din Suceava.

Zborurile Suceava – Egipt (destinaţia Hurghada) vor fi operare în fiecare duminică, începând cu 7 aprilie până pe 27 octombrie, cu o aeronavă Boeing 737-300 cu o capacitate de 148 locuri. Decolarea din Suceava se va face la ora 15:30, iar aterizarea în Hurghada este programată la ora 18:00. La întoarcere, decolarea din Hurghada va fi la ora 10:30, iar aterizarea în Suceava va fi la ora 14:30. Zborul Suceava – Hurghada va dura aproximativ 3 ore şi jumătate, însă orarul de zbor mai sus enunţat prevede şi diferenţele de fus orar, orele comunicate fiind cele locale.