Statisticile dovedesc ca 80% din femei au celulita si ca ele ar face orice pentru a scapa de ea. Din fericire, in prezent este disponibil un tratament foarte eficient numit vacuum anticelulitic. Tehnologia poate fi perfecta pentru a fi utilizata intr-un salon SPA sau intr-o clinica orientata catre problemele legate de viata sanatoasa si frumusetea pielii.

Despre tratamentul vacuum anticelulitic

Vacuumul anticelulitic este unul dintre cele mai cunoscute si eficiente tratamente disponibile. Cu toate ca eficienta lui este foarte controversata, el este tot mai popular si indragit de femei.

Principiul de functionare se bazeaza pe absorbtia pielii si a mushilor cu o pompa de vid. Este un tratament disponibil pe scara larga, iar in SPA-uri este un serviciu foarte cautat. Exista dipozitive portabile care utilizeaza aceasta tehnologie, dar dispozitivele de calitate superioara sunt fixe si se pot gasi doar in clinicile medicale de specialitate.

Pareri pro si contra – tratamentul vacuum anticelulitic

Chiar daca sunt multe persoane care declara ca tratamentul anticelulitic cu vacuum este eficient, exista si persoane care inca sunt sceptice in privinta lui. Astfel, ele sustin ca, desi tratamentul este eficient in ameliorarea celulitei, nu o elimina in totalitate.

Celulita devine mai putin vizibila, dar este in continuare prezenta. Terapia cu vid ajuta intr-adevar la obtinerea unei pieli mai ferme si mai fine, dar celulita nu dispare niciodata definitiv.

De ce sa aduci tehnologia cu vacuum in SPA-ul tau

Adevarul este ca celulita este foarte dificil de tratat. Ea este construita din buzunare mici de deseuri imprimate intr-un strat adipos special si are drept cauze probleme cu circulatia si un metabolism lent.

Cel mai eficient tratament ar trebui sa implice imbunatatirea functiei naturale a celulei si accelerarea metabolismului, astfel incat sa se poate elimina la timp toxinele si reziduurile din organism. Aceasta, in combinatie cu vacuum-ul anticelulitic pot da rezultate foarte bune si pe termen lung. Prin urmare, sfatuieste-ti clientele ca alaturi de aceasta procedura ar trebui sa tina si o dieta sanatoasa, dar si sa faca sport. Astfel, rezultatele se vor mentine pentru mai mult timp.

Solutii pentru a gasi cel mai bun aparat de vacuum anticelulitic

Daca te-am convins ca achizitia unui aparat care foloseste tehnologia vacuum anticelulitic este o investitie must have pentru SPA-ul tau, poti trece la urmatorul pas si anume la gasirea celui mai potrivit model. Rezerva-ti deci timp pentru a analiza ofertele de pe piata, avantajele si dezavantajele fiecarui model, studiaza cu atentie review-rile si strange cat mai multe informatii.

Foarte utile pot fi pentru tine acum forumurile destinate acestui subiect, dar si descrierile de produse pe care le ofera site-urile dedicate.

Cum sa aduci tehnologia vacuum anticelulitic in SPA-ul tau

Pe piata exista o gama foarte variata de remedii pentru celulita, toate pretinzand ca sunt eficiente in eliminarea problemei. Insa, tehnologia folosita de aparatele de vacuum anticelulitic, in ciuda parerilor controversate, este una dintre cele mai eficiente solutii pentru combaterea celulitei.

Pentru SPA-ul tau te poti gandi sa achizitionezi unul din dispozitivele portabile, profesioniste, care folosesc tehnica vidului. Achizitia se poate face in rate, in urma unui contract cu furnizorul. Exista firme de distributie care ofera reduceri si preturi foarte bune pentru aceste dispozitive, ramane doar sa o gasesti pe cea mai buna. Odata ce ai gasit modelul pe care doresti sa il achizitionezi, contacteaza furnizorii si strange cat mai multe oferte. Desigur, la final, o vei alege pe cea care te avantajeaza cel mai mult.