La 16 ani de la moartea lui Dan Spătaru, văduva artistului a vorbit, în exclusivitate pentru Click!, despre viaţa petrecută alături de “Regele Aplauzelor”. Cu emoţie în glas, Sida Spătaru ne-a povestit despre nepoata ei, dar a avut puterea să recunoască și aspecte mai puțin plăcute ale vieții sale: lupta cu depresia și problemele de sănătate.

Soția regretatului cântăreț spune că singurătatea a apăsat-o, iar depresia s-a accentuat odată cu problemele la coloană și de la picior. ”Eu sunt un om activ, dar când te vezi la pat nu e bine. Toată viața mea am fost un om activ. Cum să pot face ceva într-un picior? Situația aceasta m-a dat peste cap. Și așa sufăr de o depresie încă de când a murit Dan. Acum, ea s-a accentuat. Nu mai am un moral bun, văd negru totul… Pe 8 septembrie se împlinesc 16 ani de când a plecat soțul meu. Singurătatea mă apasă de când s-a dus el… Nu știam cum se manifestă depresia. Nu suportam nimic, nici televizor, nu am știut că e atât de rea boala aceasta. Dacă ajungi la urgență îți dă două pastile și dormi. Trebuie să mergi la psihiatru să-i povestești din copilărie, că poate de acolo sunt problemele și apare când ești adult. Mai ales că nu se manifestă la toată lumea la fel. Celor care sunt în situația aceasta eu le recomand să se monteze, să meargă în parcuri și să se înconjoare de oameni pozitivi. Cu depresia am plâns în fiecare zi. Însă două săptămâni cât am fost la Gina în Italia nu am știut ce e aia depresie. Ea este și foarte pozitivă și nici nu ai timp să te plictiselti cu ea”, povestește fosta balerină.

