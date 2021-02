Shawn King, văduva lui Larry King, contestă testamentul scris de mână prin care vedeta de televiziune şi-a lăsat averea copiilor, potrivit click.ro.

La momentul morții reputatului jurnalist, divorțul de Shawn nu fusese finalizat, așa că femeia consideră că o mare parte a averii îi revine ei. Mai mult, aceasta a spus că Larry King avea „o capacitate mintală îndoielnică” în momentul în care și-a întocmit testamentul, de mână, cu două luni înainte de a muri. Conform documentului semnat de realizatorul tv, King a lăsat averea copiilor lui: Cannon şi Chance, urmașii din relația cu Shawn, şi Larry King Jr., fiul său dintr-o relaţie anterioară.

În contestaţia depusă marţi, Shawn Southwick King susţine că testamentul scris de mână „nu are efect juridic în vreun fel”, mai notează sursa citată.

